Ochranári majú v Liptovskom Mikuláši po útoku medveďa nonstop hliadky

Liptovský Mikuláš 21. marca (TASR) - Situácia v Liptovskom Mikuláši a priľahlých obciach po nedeľnom (17. 3.) útoku medveďa v centre mesta je plne pod kontrolou. Na sociálnej sieti o tom obyvateľov ubezpečila Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. Zásahový tím v spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami organizuje 24-hodinové hliadky.



Denne je v terénne niekoľko pohotovostných hliadok, ktoré sú v prípade potreby schopné okamžite a operatívne zasiahnuť. "Hliadky sú lokalizované tak v okolí obytných zón, pred vstupom do intravilánu, ako aj na všetkých miestach, kde by sa medveď mohol pohybovať," uviedli štátni ochranári.



Po nedeľnom útoku ŠOP inštalovala na vybraných miestach fotopasce, ktoré slúžia na lokalizáciu pohybu medveďa. Hlavným cieľom je zabezpečenie bezpečnosti obyvateľstva, ich zdravia a majetku a zamedzenie návratu problémového jedinca do intravilánu. "Samotná eliminácia tohto medveďa však závisí od množstva faktorov a následný postup bude priebežne vyhodnocovať krízový štáb," dodali ochranári.



Medveďa, ktorý v nedeľu napoludnie v Liptovskom Mikuláši poranil piatich ľudí, sa zatiaľ nepodarilo eliminovať. Na bezpečnosť obyvateľov dohliadajú viaceré štáby, zviera utieklo do lesov. Žilinské krajské riaditeľstvo Policajného zboru nasadilo do služieb zvýšený počet hliadok a všetky dostupné prostriedky, ktoré budú monitorovať celé územie mesta a širšie okolie. V súvislosti s výskytom medveďa vyhlásilo mesto mimoriadnu situáciu.