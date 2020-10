Ochranári vyzývajú Vysoké Tatry na zabezpečenie komunálneho odpadu

Bratislava 20. októbra (TASR) – Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR vyzval mesto Vysoké Tatry na zabezpečenie komunálneho odpadu. Dlhodobo nezabezpečený a voľne prístupný odpad je hlavnou príčinou výskytu medveďa v meste. Ochranári o tom informujú na webovej stránke.



Pracovníci zásahového tímu vykonávajú na území mesta monitoring po nahlásení výskytu medveďa a hliadkujú. Cieľom je zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a averzívnej terapie medveďa. Za posledný mesiac zrealizovali 19 takýchto výjazdov, priblížila manažérka pre komunikáciu ŠOP SR Anna Weissová.



Mesto Vysoké Tatry však pri riešení tohto problému nespolupracuje. „Aj napriek opakovaným odporúčaniam ŠOP SR a Správy Tatranského národného parku a žiadostiam o riešenie problematiky nezabezpečeného komunálneho odpadu vedenie mesta Vysoké Tatry dlhodobo zanedbáva povinnosti ustanovené v zákone o odpadoch, a to aj napriek tomu, že si je vedomé následkov, ktoré dlhodobým neriešením situácie s odpadom vznikajú,“ tvrdí Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého.



Pracovníci zistili, že v súčasnosti je najzávažnejší problém s nezabezpečeným odpadom v časti Dolný Smokovec-Pod lesom.



„Hoci v predmetnej lokalite boli vybudované kontajnerové stojiská, ich výrazným technickým nedostatkom sú veľké rozstupy mreží, ktoré umožňujú medveďom manipuláciu s odpadovými nádobami a ich následné prevrhnutie, výsledkom čoho je následná konzumácia odpadu a opakovaný výskyt medveďov v intraviláne,“ uvádza zásahový tím v písomnej výzve adresovanej primátorovi Jánovi Mokošovi.



Problémom sú podľa ochranárov aj odpadové nádoby mnohých súkromných rekreačných zariadení. Tie by sa mali nahradiť nádobami so zabezpečením proti vnikaniu medveďov. Následne by sa malo pravidelne kontrolovať dodržiavanie nariadenia, odporúča ŠOP.



Zásahový tím urobil v júli analýzu zabezpečenia odpadu. Vyplynulo z nej, že na území Vysokých Tatier nie je vôbec zabezpečených 43 percent odpadu a 33 percent je zabezpečených nedostatočne. Pracovníci ŠOP, ktorí sú pravidelne v teréne, nápravu ani napriek opakovaným výzvam nezaznamenali.



„Obávame sa, že ďalším ignorovaním odporúčaní ŠOP SR a Správy TANAP-u sa nám nepodarí predchádzať výskytu medveďa hnedého v intraviláne mesta Vysoké Tatry,“ uzavrel zásahový tím.