Zásahový tím preverí napadnutie pastiera medveďom v obci Nevoľné

Nevoľné 23. septembra (TASR) – Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR preverí incident, ktorý sa v stredu odohral v obci Nevoľné v okrese Žiar nad Hronom. Pre TASR to potvrdil vedúci zásahového tímu Jaroslav Slašťan.



„Zásahový tím pre medveďa hnedého s cieľom posúdenia incidentu a získania informácií a údajov danú lokalitu zmonitoruje a vypočuje svedka incidentu. Až po týchto úkonoch sa rozhodneme o ďalšom postupe," uviedol Slašťan.



K stretu človeka s medveďom v obci Nevoľné došlo v stredu (22. 9.) v ranných hodinách, podľa starostu obce Štefana Henžela mal byť v blízkosti farmy nad obcou napadnutý pastier oviec. Pred zranením ho mali zachrániť pastierske psy.



Podľa vedúceho zásahového tímu udalosť neevidujú ako útok medveďa, ale ako incident, ktorý budú ďalej prešetrovať.



„Slová, ako stret, útok, konflikt či incident, sú odbornými termínmi, majú pevne stanovené definície, a preto nie je správne, keď sa zamieňajú, ľahkovážne používajú alebo zámerne zneužívajú, ako to dnes často sledujeme v médiách," doplnil Slašťan.



Zásahový tím prešetroval aj nedávny útok medveďa na človeka v obci Lutila v okrese Žiar nad Hronom, ktorý však dotyčný občan nenahlásil polícii. Ochranári samosprávu kontaktovali s cieľom lokalizácie miesta útok a zistenia totožnosti poškodeného.



„Muž, ktorého reakciou na útok vodiacej medvedice bola aktívna obrana, sa k tejto situácii odmieta vyjadriť. Jeho zranenie si nevyžiadalo lekárske ošetrenie ani hospitalizáciu," poznamenal Slašťan.



V uplynulých mesiacoch sa medveď dvakrát pohyboval aj v okresnom meste Žiar nad Hronom, prvý prípad sa odohral ešte 21. júna, druhý 13. septembra. Podľa Zásahového tímu pre medveďa hnedého ide o náhodný výskyt dvoch rôznych jedincov, u ktorých nebolo potvrdené zmenené správanie ani mierny, vysoký či závažný stupeň synantropizácie.



„Ani jeden z týchto dvoch jedincov neprenikol do mesta s cieľom živiť sa potravou z komunálneho odpadu, nespôsobil škody na majetkoch ani neohrozoval občanov mesta. Oba jedince vykazovali prirodzenú plachosť," vysvetlil Slašťaň. Ako dodal, situáciu v Žiari nad Hronom i ďalších lokalitách v rámci okresu naďalej monitorujú.