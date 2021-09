Zásahový tím usmrtil pri Starých Horách problémovú medvedicu

Banská Bystrica 28. septembra (TASR) - Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR pri Starých Horách v okrese Banská Bystrica usmrtil synantropnú medvedicu, ktorá nejavila známky plachosti, opakovane spôsobovala škody na majetku a ohrozovala obyvateľov v katastroch obcí Staré Hory a Turecká. Stalo sa tak v noci z 27. na 28. septembra. TASR o tom v utorok informovala Kristína Bocková, manažérka pre komunikáciu ŠOP SR.



Išlo o trojročnú samicu s hmotnosťou 80 kilogramov, na ktorú zásahový tím evidoval opakujúce sa hlásenia a sťažnosti. Tie evidovali aj starostovia.



„Prvé hlásenie bolo z 12. augusta, keď medvedica začala navštevovať ovocné záhrady v intraviláne Tureckej. Neskôr sa problémový jedinec presunul do pútnicky a turisticky vyhľadávanej obce Staré Hory, kde sa až do usmrtenia pravidelne vyskytoval v blízkosti komunálneho odpadu, v súkromných záhradách a dokonca aj v areáli miestnej materskej a základnej školy,“ konštatovala ŠOP SR.



Synantropné správanie medvedice vyhodnotila ako nebezpečné nielen pre obyvateľov, ale i pútnikov či turistov, ktorí obce pravidelne navštevujú. Pri stretnutí s človekom nejavila známky plachosti, nereagovala ani na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikou či sprejom na medvede a opakovane sa vracala.



„Dokázateľne stratila plachosť, pričom sa v intraviláne obcí začala pohybovať aj za denného svetla. Z týchto dôvodov zásahový tím pristúpil k realizácii eutanázie. Medvedica bola imobilizovaná a následne usmrtená pod dozorom veterinárneho lekára,“ dodala ŠOP SR s tým, že odstránenie problémových jedincov medveďa hnedého z populácie považuje za najkrajnejšie riešenie.



„Odstránením synantropného jedinca z tejto oblasti nepredpokladáme významný negatívny vplyv na miestnu populáciu medveďa hnedého v Národnom parku (NP) Veľká Fatra. Je tam dostatočne stabilná. Pokiaľ by tento jedinec z populácie vyradený nebol, hrozí reálne riziko, že napadne človeka a spôsobí mu ujmu na zdraví,“ zdôraznil riaditeľ Správy NP Veľká Fatra Peter Vantara.