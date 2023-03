Na lesníka zaútočil medveď, postrelené zviera nenašli

Banská Bystrica 2. marca (TASR) – Nad obcou Horný Harmanec v okrese Banská Bystrica došlo v pondelok (27. 2.) k stretu lesného pracovníka a jeho syna s medveďom. Zamestnanec banskobystrických mestských lesov vyznačoval v poraste výchovný zásah, keď na nich zviera zaútočilo. V sebaobrane ho postrelil. O incidente vo štvrtok informovala manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v Banskej Bystrici Kristína Bocková s tým, že na miesto sa dostavila polícia i pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana, ale medveďa sa im nepodarilo dohľadať.



"Stalo sa to v členitom horskom teréne v lokalite Prašnica, kde je vysoká pravdepodobnosť výskytu medvedích brlohov. Pri neočakávanom strete s medveďom muž v sebaobrane štyri razy vystrelil z krátkej guľovej zbrane. Poranené zviera ušlo. Lesník ani syn neutrpeli zranenia," uviedla Bocková.



Ako dodala, na základe sledovanej stopy možno konštatovať ľahšie poranenie chráneného živočícha. Keďže pri ohliadke miesta sa v blízkosti našli aj stopy minuloročných mláďat, išlo pravdepodobne o vodiacu medvedicu. Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR oblasť incidentu monitoruje. Nie je predpoklad, že by medvede v tejto lokalite schádzali do obce.



Ochranári upozorňujú ľudí, že v dôsledku miernej zimy v niektorých regiónoch Slovenska sa medvede už prebudili. V miestach ich výskytu odporúčajú turistom, aby obmedzili svoj pohyb v horskom prostredí pri zhoršenom počasí, pred svitaním alebo za súmraku, a vyhýbali sa miestam s obmedzeným rozhľadom a hustou vegetáciou, kde tieto zvieratá často odpočívajú.



"Pre minimalizáciu rizika stretu s medveďom je dobré na svoju prítomnosť v horách upozorniť akýmkoľvek akustickým prejavom a držať sa turistických chodníkov," zdôraznila ŠOP SR.