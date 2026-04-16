< sekcia Regióny
ŠOP: Zásahový tím monitoruje lokalitu útoku medveďa hnedého na Urpíne
K útoku medveďa na 31-ročného muža na Urpíne došlo vo štvrtok v skorých ranných hodinách neďaleko hvezdárne.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. apríla (TASR) - Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR opakovane prehľadal oblasť na vrchu Uprín v Banskej Bystrici, kde došlo vo štvrtok ráno k útoku medveďa hnedého na človeka. Lokalitu naďalej monitorujú. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie ŠOP.
Miesto udalosti ochranári opakovane prehľadali pomocou termovízie, v monitorovaní územia pokračujú aj naďalej, a to v spolupráci s miestnym poľovným združením. Podľa predbežných informácií ŠOP mohla útok spôsobiť medvedica.
„Verejnosť vyzývame na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v danej lokalite. Odporúča sa vyhýbať aktivitám v čase svitania, súmraku a počas noci, keď sú medvede najaktívnejšie, obmedziť pohyb v neprehľadnom a husto zarastenom teréne, využívať vyznačené turistické trasy a venovať pozornosť pobytovým znakom medveďa, ako sú stopy či trus,“ uviedli ochranári.
K útoku medveďa na 31-ročného muža na Urpíne došlo vo štvrtok v skorých ranných hodinách neďaleko hvezdárne. Muž, ktorý si bol v lokalite zabehať, utrpel zranenia v oblasti hrudníka, dokázal však uniknúť a zbehol k malej železničnej stanici, odkiaľ si privolal pomoc. Po ošetrení na urgentnom príjme Rooseveltovej nemocnice bol hospitalizovaný na klinike úrazovej chirurgie a je v stabilizovanom stave.
