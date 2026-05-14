VIDEO: V Šoporni odovzdali do užívania 48 nových nájomných bytov
Polovicu bytových jednotiek tvoria trojizbové byty, zvyšné sú dvoj- alebo jednoizbové.
Autor TASR,aktualizované
Šoporňa 14. mája (TASR) - Nájomné bývanie v obci Šoporňa v okrese Galanta sa rozširuje o desiatky nových bytov. Vo štvrtok sa v obci uskutočnilo slávnostné odovzdanie 48 bytov v dvoch bytových domoch do užívania. Projekt ich výstavby obec financovala z podpory Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a z dotácie Ministerstva dopravy SR.
Na slávnostnom prestrihnutí pásky zastúpil pôvodne avizovaného predsedu vlády minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). „Celková hodnota týchto bytových jednotiek je takmer päť miliónov eur, z toho 3,2 milióna išlo zo ŠFRB a 1,7 milióna z ministerstva dopravy,“ priblížil. Obec z vlastných zdrojov zabezpečila 40.000 eur.
Štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma skonštatoval, že počas uplynulého dva a pol roka sa podarilo naprieč Slovenskom odovzdať do užívania stovky bytov. „Tieto byty, ktoré tu vidíme, sú asi jedny z najkvalitnejších, ktoré sme mohli vidieť pri odovzdávaní,“ podčiarkol.
Generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka ozrejmil, že fond financoval túto stavbu úverom s jedným percentom úrokovej sadzby. Vyzdvihol dotačnú časť z rezortu dopravy. „Práve táto dotačná časť umožňuje mestám a obciam, aby toto bývanie bolo dostupné,“ povedal.
Polovicu bytových jednotiek tvoria trojizbové byty, zvyšné sú dvoj- alebo jednoizbové. Starosta Šoporne Adrián Macho poukázal na to, že záujemcov o nájomné bývanie je v Šoporni aj naďalej oveľa viac ako ponuka takýchto bytov. Vyzdvihol spoluprácu štátu a samosprávy.
Jeden z konateľov zhotoviteľa stavby, spoločnosti IN VEST, Ivan Khandl upriamil pozornosť na realizáciu bytových domov technológiou univerzálneho bunkového systému. „Základom je prefabrikovaná železobetónová bunka,“ priblížil. Jednotlivé bunky sa podľa jeho slov spájajú do seba šachovnicovým systémom.
