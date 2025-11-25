< sekcia Regióny
Soroška je zjazdná, hrozí však riziko padania stromov
V dôsledku počasia však pretrváva vysoké riziko polámania a padania stromov.
Autor TASR
Rožňava 25. novembra (TASR) - Horský priechod Soroška je zjazdný v oboch smeroch. V dôsledku počasia však pretrváva vysoké riziko polámania a padania stromov. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„V prípade, ak bude nevyhnutné, aby príslušníci Hasičského a záchranného zboru spílili alebo z cesty odstránili spadnutý strom, bude premávka regulovaná príslušníkmi Policajného zboru,“ uvádza.
Vodičov žiada o maximálnu opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov a cestárov.
