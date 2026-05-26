Utorok 26. máj 2026
SOS gombík chráni 489 samostatne žijúcich obyvateľov Trnavského kraja

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Trnava 26. mája (TASR) - Služba domáceho tiesňového volania SOS gombík aktuálne pomáha 489 samostatne žijúcim obyvateľom v 16 mestách a 47 obciach kraja. Určená je najmä seniorom a ľuďom v rizikových situáciách a všetky náklady na jej inštaláciu aj prevádzku hradí Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Projekt má pomáhať zvyšovať bezpečnosť a pocit istoty u ľudí žijúcich osamelo a patrí medzi dlhodobé sociálne služby regiónu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.

Podľa údajov projektu službu doteraz využilo 757 obyvateľov. Dispečing zaznamenal 8729 hovorov, vykonal 913 spätných monitorovacích kontaktov a v 225 prípadoch bolo potrebné privolať záchrannú zdravotnú službu. V roku 2026 bolo zatiaľ realizovaných 619 hovorov, pričom 20 z nich si vyžiadalo zásah záchranárov.

Dispečeri Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) opisujú, že SOS gombík pomáha nielen v zdravotných, ale aj v krízových situáciách. „Keď starší pán po stlačení alarmu nereagoval, zalarmoval som linku 112 a záchranným zložkám poskytol kód od jeho domáceho trezoru na kľúče. Polícia ho v byte našla ležať na zemi zmäteného, no vďaka včasnému zásahu sa po týždni v nemocnici vrátil v poriadku domov,“ uviedol dispečer ASSR Miroslav Feňďa.

Ďalší prípad opísala dispečerka ASSR Agáta Stolárová, ktorá v nočných hodinách pomáhala vystrašenej seniorke. „Okamžite som ju upokojila a zostala som s ňou na linke, zároveň som na miesto vyslala policajnú hliadku,“ uviedla.

Klienti nosia malé tiesňové zariadenie vo forme náramku alebo prívesku, ktorým si v prípade núdze privolajú pomoc. Po stlačení tlačidla sa okamžite spojí s nonstop dispečingom ASSR, ktorý v prípade potreby kontaktuje záchranné zložky alebo blízke osoby. Služba je dostupná aj v maďarskom jazyku. TTSK službu prevádzkuje prostredníctvom Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA) Trnavského kraja od roku 2020.
