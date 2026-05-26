< sekcia Regióny
SOS gombík chráni 489 samostatne žijúcich obyvateľov Trnavského kraja
Dispečing zaznamenal 8729 hovorov, vykonal 913 spätných monitorovacích kontaktov a v 225 prípadoch bolo potrebné privolať záchrannú zdravotnú službu.
Autor TASR
Trnava 26. mája (TASR) - Služba domáceho tiesňového volania SOS gombík aktuálne pomáha 489 samostatne žijúcim obyvateľom v 16 mestách a 47 obciach kraja. Určená je najmä seniorom a ľuďom v rizikových situáciách a všetky náklady na jej inštaláciu aj prevádzku hradí Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Projekt má pomáhať zvyšovať bezpečnosť a pocit istoty u ľudí žijúcich osamelo a patrí medzi dlhodobé sociálne služby regiónu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Podľa údajov projektu službu doteraz využilo 757 obyvateľov. Dispečing zaznamenal 8729 hovorov, vykonal 913 spätných monitorovacích kontaktov a v 225 prípadoch bolo potrebné privolať záchrannú zdravotnú službu. V roku 2026 bolo zatiaľ realizovaných 619 hovorov, pričom 20 z nich si vyžiadalo zásah záchranárov.
Dispečeri Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) opisujú, že SOS gombík pomáha nielen v zdravotných, ale aj v krízových situáciách. „Keď starší pán po stlačení alarmu nereagoval, zalarmoval som linku 112 a záchranným zložkám poskytol kód od jeho domáceho trezoru na kľúče. Polícia ho v byte našla ležať na zemi zmäteného, no vďaka včasnému zásahu sa po týždni v nemocnici vrátil v poriadku domov,“ uviedol dispečer ASSR Miroslav Feňďa.
Ďalší prípad opísala dispečerka ASSR Agáta Stolárová, ktorá v nočných hodinách pomáhala vystrašenej seniorke. „Okamžite som ju upokojila a zostala som s ňou na linke, zároveň som na miesto vyslala policajnú hliadku,“ uviedla.
Klienti nosia malé tiesňové zariadenie vo forme náramku alebo prívesku, ktorým si v prípade núdze privolajú pomoc. Po stlačení tlačidla sa okamžite spojí s nonstop dispečingom ASSR, ktorý v prípade potreby kontaktuje záchranné zložky alebo blízke osoby. Služba je dostupná aj v maďarskom jazyku. TTSK službu prevádzkuje prostredníctvom Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA) Trnavského kraja od roku 2020.
Podľa údajov projektu službu doteraz využilo 757 obyvateľov. Dispečing zaznamenal 8729 hovorov, vykonal 913 spätných monitorovacích kontaktov a v 225 prípadoch bolo potrebné privolať záchrannú zdravotnú službu. V roku 2026 bolo zatiaľ realizovaných 619 hovorov, pričom 20 z nich si vyžiadalo zásah záchranárov.
Dispečeri Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) opisujú, že SOS gombík pomáha nielen v zdravotných, ale aj v krízových situáciách. „Keď starší pán po stlačení alarmu nereagoval, zalarmoval som linku 112 a záchranným zložkám poskytol kód od jeho domáceho trezoru na kľúče. Polícia ho v byte našla ležať na zemi zmäteného, no vďaka včasnému zásahu sa po týždni v nemocnici vrátil v poriadku domov,“ uviedol dispečer ASSR Miroslav Feňďa.
Ďalší prípad opísala dispečerka ASSR Agáta Stolárová, ktorá v nočných hodinách pomáhala vystrašenej seniorke. „Okamžite som ju upokojila a zostala som s ňou na linke, zároveň som na miesto vyslala policajnú hliadku,“ uviedla.
Klienti nosia malé tiesňové zariadenie vo forme náramku alebo prívesku, ktorým si v prípade núdze privolajú pomoc. Po stlačení tlačidla sa okamžite spojí s nonstop dispečingom ASSR, ktorý v prípade potreby kontaktuje záchranné zložky alebo blízke osoby. Služba je dostupná aj v maďarskom jazyku. TTSK službu prevádzkuje prostredníctvom Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA) Trnavského kraja od roku 2020.