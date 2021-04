SOŠ Lučenec vychováva vodiace psy aj pre kanadské výcvikové centrum

Lučenec 13. apríla (TASR) – Dvojica vycvičených psov pre ľudí so špeciálnymi potrebami, ktoré vychovali v rámci kynologického odboru Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy (SOŠ HSaD), pomáha klientom kanadského výcvikového centra Aspen Service Dogs. Potvrdila to jeho generálna riaditeľka Maureen MacKayová.



„Plne podporujeme študijný program agropodnikanie - kynológia a po vzore uvedeného projektu a študijného odboru kynológia na Slovensku zvažujeme s vládou Kanady realizovať identický odbor. V ňom budú externe spolupracovať aj pracovníci zo strednej odbornej školy v Lučenci,“ uviedla MacKayová.



Odbor agropodnikanie – kynológia vznikol na SOŠ HSaD v školskom roku 2015/2016 a doteraz v ňom študovalo 72 žiakov. Zameraný je na chovateľskú oblasť, teda chovné stanice, ale aj spoločenskú v podobe výstav psov alebo pracovnú (pastierske a poľovné psy) či sociálnu oblasť formou kanisterapie.



Tá sa uskutočňuje napríklad v Domove sociálnych služieb Slatinka v Lučenci a v Betánii Kalinovo. Okrem toho škola nadviazala spoluprácu i s komunitným centrom IN Network Slovakia v Lučenci, kde sa starajú o deti s poruchou autistického spektra. Spolupracuje tiež s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave.



„Je preukázané, že tento druh terapie dokáže priaznivo pôsobiť na psychické i fyzické zdravie človeka. Pri práci s deťmi sú aktivity oveľa náročnejšie, no psy nám pomáhajú prelomiť bariéry. Je neuveriteľné, aké pokroky deti robia. Jedno dievčatko nielenže začalo chodiť, ale po čase začalo aj bicyklovať,“ uviedol pedagóg a odborný garant kynológie na SOŠ HsaD Martin Majer.