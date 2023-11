Na strednej škole v Partizánskom bude centrum odborného vzdelávania

Partizánske 15. novembra (TASR) - Študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) J. A. Baťu v Partizánskom sa budú môcť na svoje budúce povolanie pripravovať v novom centre odborného vzdelávania. Rekonštrukciu priestorov a obstaranie technológií financuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov.



Technológie už kraj obstaral, dodávateľ dokončuje i stavebné práce. V rámci projektu na škole vznikne elektrotechnické laboratórium aj zváračské stredisko. Nové pracoviská tak dostanú žiaci strojárskych odborov, ale aj odboru automechanik - elektrikár. "V autodielni sú moderné technológie pre elektrikárov, opravárov, moderná diagnostická technika. Do učebne pre strojárov - programátorov CNC strojov boli dodané okrem počítačových zostáv dve CNC frézy a CNC sústruh. Vo zváracej učebni sú moderné zváračky, rezacie prístroje, píly," priblížil predseda TSK Jaroslav Baška.



Škola s takmer 500 žiakmi je zapojená v systéme duálneho vzdelávania. "Rekonštrukcia bola naozaj potrebná. Modernizácia priblíži žiakom to, čo ich bude čakať v tom reálnom živote. Získajú nielen praktické zručnosti, ale vďaka tomuto projektu môžeme nadviazať spoluprácu aj s ďalšími firmami a inými školami podobného zamerania, ako máme my," povedala riaditeľka školy Katarína Hartmannová.



S rekonštrukciou priestorov podľa nej začal dodávateľ ešte minulý školský rok. "Žiaci sa praktické predmety učia buď v triedach, niektorých sme vďaka firmám umiestnili na ich pracoviská, kde absolvujú povinnú prax, ktorú majú na škole," priblížila.



Investícia do rekonštrukcie priestorov predstavuje 800.000 eur, technológie stoja ďalších 600.000 eur, vyčíslil Baška.



Škola chce nové dielne otvoriť v polovici decembra.