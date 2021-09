SOS Kremnica chce nájsť nového prevádzkovateľa Zechenterovho domu

Na snímke Zechenterov dom v Kremnici 14. mája 2021. Foto: EASYFOTO TASR - Lukáš Mužla

Kremnica 30. septembra (TASR) – Občianske združenie (OZ) SOS Kremnica chce prevziať zodpovednosť v otázke budúcnosti národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Zechenterov dom. Ako TASR informoval predseda OZ Daniel Haas Kianička, sú pripravení nájsť nového prevádzkovateľa Zechenterovho domu v prípade, že ich touto úlohou poslanci mesta Kremnica poveria.vysvetlil Haas Kianička. OZ je preto pripravené do dohodnutého termínu nájsť nového prevádzkovateľa NKP, o prenájme vytypovanému záujemcovi by následne rozhodovalo mestské zastupiteľstvo.Predseda OZ poznamenal, že cieľom združenia nie je získať budovu Zechenterovho domu do nájmu ani docieliť, aby NKP získal do nájmu konkrétny záujemca.dodal Haas Kianička s tým, že OZ bude akceptovať, ak poslanci mesta úlohou nájsť nájomcu poveria komisiu alebo vytvoria na tento účel pracovnú skupinu.Zástupcovia OZ veria, že o budúcnosti Zechenterovho domu budú poslanci mesta diskutovať už na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva napriek tomu, že nie je súčasťou programu rokovania.Zechenterov dom v širšom centre Kremnice je nevyužívaný od roku 2008, samospráva v ňom pôvodne plánovala vybudovať nájomné byty. Po nesúhlasnej petícii, ktorú iniciovalo OZ SOS Kremnica, a následnej diskusii s verejnosťou mesto deklarovalo, že je otvorené využiť budovu aj na iné účely. Podľa OZ by dom, ktorý v minulosti obýval lekár, publicista a prírodovedec Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, mal plniť kultúrnu, edukačnú či spoločenskú funkciu.Najstaršia zmienka o Zechenterovom dome pochádza z roku 1506, keď bol jeho majiteľom ešte kremnický richtár Sebastian Ungefüg. Súčasťou domu je i botanická záhrada, ktorú založil Zechenter-Laskomerský. Nachádza sa v nej i takmer 400 rokov starý dub letný a v minulosti ju navštívili aj cisár František Lotrinský či kráľ Jozef II. V roku 1974 bola záhrada vyhlásená za NKP.