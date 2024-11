SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani čaká zlučovanie a útlm odborov

Nová Baňa 29. novembra (TASR) - Strednú odbornú školu (SOŠ) obchodu a služieb v Novej Bani plánuje jej zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) administratívne zlúčiť so Strednou odbornou školou v Žarnovici. Spojenie škôl je súčasťou plánu vytvorenia kampusov stredných škôl zriadených BBSK, ktorý vo štvrtok (28. 11.) schválili krajskí poslanci.



Podľa BBSK sa škola sťahovať nebude, žiaci doštudujú v aktuálnej budove. Avšak od školského roka 2025/2026 už kraj určí žiakov prvého ročníka iba v odbore kuchár, ostatné odbory na škole už iba "dobehnú".



"Dnes zatiaľ ponechávame jeden odbor, a to je kuchár, ostatné odbory utlmujeme. To znamená, že nebudeme otvárať nové triedy. Tí študenti, ktorí už dnes sú na škole, tak doštudujú na tej škole, ale v budúcnosti tam už noví študenti nebudú nastupovať, lebo tieto odbory presúvame do Žarnovice," poznamenal v tejto súvislosti predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že kapacitne je táto škola pre nové odbory postačujúca.



Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani na svojej internetovej stránke uvádza, že je zameraná na rôzne profesie trojročných odborov a maturitných odborov. Tie sú zamerané na rozvoj obchodu, podnikania, gastronomických služieb a poľnohospodárstva.



Zachovanie odboru kuchár v Novej Bani bolo podľa Luntera požiadavkou novobanského primátora a krajského poslanca Branislava Jaďuďa. Ten priblížil, že inou alternatívou bolo spojenie strednej odbornej školy s miestnym gymnáziom, ktoré však spojenie odmietalo a zasadzovalo sa o samostatnú existenciu. Podľa Jaďuďa tak rešpektovali vôľu gymnázia.



Zároveň rokovaním dosiahli zachovanie praktického vyučovania v odbore kuchár s priznaným normatívom od nasledujúceho školského roka aj do budúcnosti a takisto to, že odbory, ktoré aktuálne na škole sú, svoje štúdium dokončia. Rovnako podľa Jaďuďa ostane zachovaná školská kuchyňa a jedáleň strednej odbornej školy, ktorá zabezpečuje stravovanie aj pre žiakov ostatných škôl v meste a okolí.



Po koncentrácii výučby v Žarnovici budú podľa jeho slov musieť hľadať využitie priestorov v centre Novej Bane, kde aktuálne vyučovanie prebieha. Víziou primátora je otvoriť debatu aj na úrovni ministerstva školstva o prípadnom odbornom vzdelávaní aj v spolupráci so SOŠ Žarnovica a strategickými podnikmi na území mesta. "Ja osobne by som sa veľmi tešil, keby sme vedeli nastaviť nejaké vzdelávanie, povedzme pre španielskeho investora, ktorý u nás je," dodal Jaďuď.