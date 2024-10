SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom získala ocenenie

Nové Mesto nad Váhom 11. októbra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom je jednou z 31 európskych škôl ocenených za výnimočnú oddanosť vzdelávaniu v oblasti podnikania na základnej a strednej úrovni, ako aj v odbornom vzdelávaní. Informovala o tom riaditeľka školy Oľga Ilenčíková.



Ocenenie The Entrepreneurial School Award 2024 škola získala aj za prístup k podnikateľskému vzdelávaniu. "Škola sa zapája do spolupráce s miestnymi komunitami, čím podporuje sociálne zodpovedné podnikanie. Študenti pracujú na projektoch v spolupráci s domovmi dôchodcov a so základnými školami v Novom Meste nad Váhom v rámci programu podnikateľského vzdelávania. Prostredníctvom workshopov a prednášok motivujú mladších žiakov k rozvíjaniu kreativity, inovatívneho myslenia a podnikateľských zručností," uvidela Ilenčíková.



Za ocenením podľa nej stojí dlhoročné úsilie pedagógov, študentov a celého tímu školy neustále pracujúceho na zvyšovaní kvality vzdelávania v oblasti podnikania. Študenti tejto školy pravidelne dosahujú výborné výsledky v národných, medzinárodných a svetových podnikateľských súťažiach. Významné ocenenia získali aj na medzinárodnom Veľtrhu podnikateľských talentov v Hradci Králové. Už dva roky po sebe sa prebojovali do svetového finále súťaže Social Innovation Relay, kde reprezentovali Slovenskú republiku.