SOŠ poľnohospodárstva a služieb v Trnave má novú učebňu aj telocvičňu
Autor TASR
Trnava 23. septembra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave v utorok otvorila novú telocvičňu a odbornú učebňu pre odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena. Investície stúpli na 880.000 eur. Zrekonštruovaná učebňa a telocvičňa budú slúžiť stredoškolskej mládeži a širokej verejnosti.
Telocvičňa, ktorej priestory boli v havarijnom stave, prešla kompletnou rekonštrukciou od statického zabezpečenia, novej palubovky a športového vybavenia až po výmenu elektroinštalácie či sanity v šatniach a sprchách. Novovybudovaná odborná učebňa je určená na praktickú výučbu veterinárnych predmetov a vybavená je dvomi pitevnými stolmi. „Študenti tu budú môcť získať neoceniteľné skúsenosti pre prax,“ uviedla riaditeľka SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave Iveta Bakičová.
Na projekt prispelo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR sumou 150.000 eur. V ďalšom kroku kraj vynoví aj vonkajší plášť telocvične, požiadal o dotáciu z Modernizačného fondu na zvýšenie energetickej hospodárnosti štyroch budov v celkovej výške takmer dva milióny eur. „Naším zámerom je, aby mali študenti nielen kvalitné vzdelanie, ale tiež bezpečné a moderné priestory na rozvoj,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.
TTSK okrem toho onedlho predstaví podrobnosti spolupráce s občianskym združením Sketopolis, vďaka ktorej vznikne priestor na pouličné športy, komunitné záhrady a oddychovú zónu pre verejnosť. Poslanci Trnavského samosprávneho kraja v tejto súvislosti odsúhlasili vo februári prenájom časti areálu školy združeniu, ktoré sa zaviazalo uskutočniť investíciu v predpokladanej hodnote minimálne 604.000 eur bez DPH realizáciou projektu Kompost komunita.
