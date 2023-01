S.O.S. sa vlani podarilo v prospech spotrebiteľov získať 112.000 eur

Poprad 20. januára (TASR) - Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade od roku 2011 poskytuje bezplatné poradenstvo spotrebiteľom v štyroch pobočkách. Vlani sa organizácii podarilo v prospech občanov získať takmer 112.000 eur. Uviedla to projektová koordinátorka S.O.S. Petra Čakovská s tým, že najväčší počet podnetov sa týka zodpovednosti predajcov a poskytovateľov služieb za chybný tovar a nevybavených reklamácií.



"V našich spotrebiteľských poradniach v Poprade, Trnave, Košiciach a Bratislave sme prijali spolu 429 podnetov, pričom druhá najväčšia skupina z nich súvisela so spotrebiteľskými zmluvami a neprijateľnými zmluvnými podmienkami. Treťou najproblematickejšou oblasťou boli podnety týkajúce sa cien, ich fakturácie a vyúčtovania. Veľmi často sme riešili aj nekalé obchodné praktiky, nedodanie tovaru a problematické odstúpenia od zmluvy," vymenovala Čakovská. V porovnaní s pandemickým rokom 2021 vzrástol počet prípadov uzatváraných v prevádzkových priestoroch predajcov a poskytovateľov služieb.



S.O.S. v Poprade je aj registrovaným subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS) na Ministerstve hospodárstva SR a venuje sa tomu pre všetky druhy tovarov a služieb. Minulý rok formou ARS riešili celkom 20 podnetov. "Opäť sme zaznamenali aj zvýšený záujem médií. Vlani sa veľké množstvo otázok novinárov týkalo najmä problémov súvisiacich s dodávkou elektrickej energie, plynu a tepla, energetickou chudobou, porušovaním spotrebiteľských práv a súkromia v online priestore a rastúcich cien tovarov a služieb spôsobených infláciou," doplnila Čakovská.



Ako člen Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC spolu s partnermi z iných členských krajín EÚ realizuje S.O.S. aj medzinárodné projekty a zapája sa do kampaní o ochrane spotrebiteľských práv. Ide napríklad o zámery týkajúce sa účinných nástrojov ochrany spotrebiteľov, rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a skupinové nákupy pre domácnosti či riešenia energetickej chudoby. "Okrem toho školíme malých a stredných podnikateľov a rôzne štátne, regionálne i profesijné organizácie, hľadáme možnosti pre bytové domy, ako využívať energie z obnoviteľných zdrojov, alebo testujeme predajcov," upozornila Čakovská. Okrem toho naďalej poskytujú aj špecializované poradenstvo seniorom a zdravotne hendikepovaným. Zameriavajú sa tiež na kolektívne uplatňovanie práv spotrebiteľov.