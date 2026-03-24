Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. marec 2026
< sekcia Regióny

SOŠ strojnícka v P. Bystrici nadviaže spoluprácu v Uherskom Brode

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Trenčín 24. marca (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) strojnícka v Považskej Bystrici bude v rámci cezhraničného programu Interreg VI Slovensko - Česko spolupracovať so Střední školou - Centrom odborné přípravy technické v Uherskom Brode. Spolufinancovanie projektu schválili v pondelok (23. 3.) poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Projekt je zameraný na podporu vzájomnej spolupráce, výmenu skúseností a zdieľanie odborných kompetencií medzi školami formou výmenných stáží pedagógov a žiakov, odborných workshopov a konferencie zameranej na moderné technológie v strojárstve.

Celkové oprávnené náklady na projekt sú 37.500 eur, výška nenávratného finančného príspevku je 34.500 eur, osem percent dofinancuje TSK zo svojho rozpočtu.
.

