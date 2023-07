SOŠ sv. Jozefa Robotníka zoznamuje žiakov s remeslami na Cechcampe

Žilina 8. júla (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) sv. Jozefa Robotníka v Žiline pripravila na začiatku letných prázdnin pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka základnej školy tábor Cechcamp. Podľa jeho spoluorganizátora saleziána Michala Žáka sa na ňom zoznamujú s remeslami, v ktorých sa môžu vyučiť počas štúdia.



Doplnil, že v uplynulom školskom roku ponúkali učebné odbory autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár, autoopravár - lakovník, stolár a murár. Nadstavbové odbory boli dopravná prevádzka, stavebníctvo, drevárska a nábytkárska výroba. Škola tiež ponúka študijný odbor grafik digitálnych médií. "Program tábora ponúka aktivity, ktoré dajú príležitosť spoznať nových kamarátov, osvojiť si hodnoty školy i spoznať saleziánov, vychovávateľov i majstrov v dielňach. Tábor trvá spravidla štyri dni a chlapci sú ubytovaní u nás v internáte," uviedol Žák.



Na Cechcampe sa podľa neho každoročne zúčastňuje od 20 do 50 chlapcov, v tomto roku sa na ňom stretlo 35 žiakov, pedagógov a animátorov. "Sú tu chlapci z rôznych kútov Slovenska, s ktorými prejdeme dielne stolárov, zámočníkov, automechanikov. V mechanickej dielni sme robili diagnostiku Škody Octavia a prešli sme si, ako vyzerá celá prehliadka vozidla," priblížil majster odborného výcviku a bývalý absolvent školy Miroslav Brodňan.



Základné zručnosti pri ručnom spracovaní kovov učil chlapcov majster autoopravárov Peter Pilko. "Každý chlapec je iný. Niekto je zručnejší, niekto menej. Podľa toho, ako sa postavia k práci, sa dá odpozorovať, či k tomu majú vzťah a budú aj potenciálnymi záujemcami o našu školu," skonštatoval.



So stolárskym remeslom sa zoznamovali účastníci Cechcampu pod dohľadom majstra odborného výcviku Mareka Kajabu. "Skúšajú si prácu s ručným náradím. Do odboru sú zapojené aj počítačové technológie, napríklad CNC stroje, laserová vypaľovačka a skúšajú si prácu aj na nich. Tradičné stavbárske remeslá zažívajú v dnešnej dobe útlm a chlapci o ne nemajú až taký záujem. Zamestnávatelia však hľadajú na trhu práce napríklad stolárov, no nie sú ľudia. Takže naši absolventi sa na trhu práce uplatnia," dodal.



Po maturite na SOŠ sv. Jozefa Robotníka a pred štúdiom na vysokej škole pomáhal ako animátor aj jej absolvent Štefan. "Vyučil som sa za stolára a mám nadstavbové štúdium nábytkár - drevár. Pomáham chlapcom vyrábať varešky, brúsiť a robiť začiatočnícke spoje, ktoré sa učia v prvom ročníku. Po nástupe do školy som mal veľký rešpekt k všetkým strojom a náradiam, na ktorých som sa mohol porezať. Pracovať s niečím takým bolo pre mňa veľmi ťažké. Ale mal som dobrého majstra, veľmi rýchlo som sa to naučil a stres opadol," zhodnotil začiatky štúdia.