SOŠ technická v Dubnici nad Váhom oslávila svoje 85. výročie

Dubnica nad Váhom 18. októbra (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) technická v Dubnici nad Váhom oslávila 85. výročie svojho vzniku. Výročie škola oslávila spolu so svojimi partnermi z podnikateľského prostredia. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



SOŠ technická v Dubnici nad Váhom je podľa Gajdošíkovej po považskobystrickej SOŠ strojníckej druhou najlepšou školou v duálnom vzdelávaní v TSK. Škola, ktorá počas celej svojej existencie spolupracovala s významnými partnermi a organizáciami, vychovala tisíce úspešných absolventov.



"Vychádzajúc z personálneho potenciálu školy, ako aj z predchádzajúcich úspešných rokov si dovolím vysloviť nádej a neskromné želanie, aby škola i v ďalších rokoch bola zaujímavá a perspektívna pre deti a ich rodičov, a to nielen z okolia Dubnice nad Váhom," skonštatoval riaditeľ školy Miroslav Dziak.



Významným medzníkom v histórii školy bolo presťahovanie sa do nového sídla, jeho postupné zveľaďovanie, nedávne otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy s najmodernejšími obrábacími strojmi a CNC technikou či víťazstvo v prvom ročníku Národnej ceny kvality odborného vzdelávania a prípravy za inovatívnosť.



"Som rád, že pomalými krokmi sa nám darí odstraňovať modernizačný dlh voči školám, čaká nás veľká investícia v podobe zníženia energetickej náročnosti budovy školy," povedal predseda TSK Jaroslav Baška.