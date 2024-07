SOŠ v Bánovciach nad Bebravou prešla modernizáciou

Bánovce nad Bebravou 23. júla (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) strojnícka v Bánovciach nad Bebravou prešla rozsiahlou modernizáciou. Rekonštrukciu priestorov a nákup nového vybavenia za viac ako 1,8 milióna eur financoval zriaďovateľ školy, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov. Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Lenka Ďuráčiová.



Na škole vznikla nová učebňa merania, učebňa 3D tlače a učebňa autodiagnostiky s rôznymi výučbovými panelmi. Modernizácia pôvodných priestorov umožní, aby sa študenti mohli učiť na najnovších CNC strojoch či PLC jednotkách, autoopravári majú k dispozícii plne vybavené autodielne. Projekt modernizácie zahŕňal i rekonštrukciu budovy praktického vyučovania.



Predseda TSK Jaroslav Baška označil investície kraja do školy za enormné. "Pevne verím, že tieto nové technológie pomôžu zvýšiť záujem žiakov o odbory, ktoré sa tu učia," povedal Baška.



Bánovská SOŠ je podľa neho jednou z 18 škôl, na ktorých modernizáciu získal TSK prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu. "Väčšia časť prostriedkov smerovala na technologické vybavenie, na nákup nových CNC strojov, fréz, sústruhov, počítačového vybavenia k programovateľným frézam," ozrejmil s tým, že najviac prostriedkov išlo do vybavenia autodielní.



Študenti bánovskej SOŠ strojníckej získajú možnosť učiť sa na najmodernejších technológiách v odboroch ako strojárstvo, mechatronika, zváracie a obrábacie stroje a autoopravár. Modernizácia podľa riaditeľky školy Zuzany Janíkovej umožnila, aby sa bánovská SOŠ zaradila medzi školy 21. storočia, ktoré sú kvalitne vybavené. "Môžeme tak kvalitne pripraviť študentov pre trh práce a pre firmy, ktoré s nami spolupracujú v rámci duálneho vzdelávania a externých praxí," skonštatovala Janíková.



Školu v súčasnosti navštevuje približne 300 žiakov, Baška priblížil, že od projektu si TSK sľubuje, že záujem študentov v ďalších školských rokoch ešte narastie. "Žiaci už zložili v rámci projektu Tatra do škôl dve tatry, v nasledujúcom školskom roku to bude ďalšia, ktorá bude slúžiť našim cestárom pri letnej alebo zimnej údržbe komunikácií v kraji," dodal predseda TSK.