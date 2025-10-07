< sekcia Regióny
SOŠ v Handlovej má nového ambasádora, je ním Vladimír Valovič
Valovič sa venuje vizuálnym efektom a digitálnej postprodukcii.
Autor TASR
Handlová 7. októbra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) v Handlovej má nového ambasádora. Stal sa ním jej absolvent Vladimír Valovič, ktorý sa venuje vizuálnym efektom a digitálnej postprodukcii. Informoval o tom referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Dominik Antal.
Valovič pri príležitosti prevzatia funkcie ambasádora školy navštívil svoju ustanovizeň, aby sa stretol so študentmi aj s pedagógmi. „Vladimír Valovič je príkladom toho, kam až sa dá dostať s pevnou vôľou, odhodlaním a kvalitným vzdelaním,“ povedal riaditeľ školy Maroš Štorcel.
Antal pripomenul, že po ukončení štúdia na SOŠ Handlová sa Valovič vydal na medzinárodnú kariérnu cestu v oblasti vizuálnych efektov a digitálnej postprodukcie. Svoje odborné schopnosti pretavil do spolupráce na významných filmových projektoch, medzi ktoré patria svetovo oceňované tituly ako Harry Potter, Gravity či Lincoln.
„Žiakom a učiteľom nový ambasádor zároveň poskytol bezplatný prístup ku Google AI kurzom a predstavil svoju akadémiu vizuálnych efektov, ktorá otvára záujemcom cestu k profesii odborníka na digitálne vizuálne efekty s možnosťou uplatnenia na významných filmových a reklamných projektoch v medzinárodnom prostredí,“ doplnil Antal.
Štorcel vyzdvihol, že sa Valovič stal ambasádorom školy, čím bude pomáhať šíriť dobré meno SOŠ Handlová medzi študentmi, partnermi a verejnosťou.
Valovič pri príležitosti prevzatia funkcie ambasádora školy navštívil svoju ustanovizeň, aby sa stretol so študentmi aj s pedagógmi. „Vladimír Valovič je príkladom toho, kam až sa dá dostať s pevnou vôľou, odhodlaním a kvalitným vzdelaním,“ povedal riaditeľ školy Maroš Štorcel.
Antal pripomenul, že po ukončení štúdia na SOŠ Handlová sa Valovič vydal na medzinárodnú kariérnu cestu v oblasti vizuálnych efektov a digitálnej postprodukcie. Svoje odborné schopnosti pretavil do spolupráce na významných filmových projektoch, medzi ktoré patria svetovo oceňované tituly ako Harry Potter, Gravity či Lincoln.
„Žiakom a učiteľom nový ambasádor zároveň poskytol bezplatný prístup ku Google AI kurzom a predstavil svoju akadémiu vizuálnych efektov, ktorá otvára záujemcom cestu k profesii odborníka na digitálne vizuálne efekty s možnosťou uplatnenia na významných filmových a reklamných projektoch v medzinárodnom prostredí,“ doplnil Antal.
Štorcel vyzdvihol, že sa Valovič stal ambasádorom školy, čím bude pomáhať šíriť dobré meno SOŠ Handlová medzi študentmi, partnermi a verejnosťou.