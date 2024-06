SOŠ v Kráľovskom Chlmci otvorila nové autocentrum

Kráľovský Chlmec 3. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v modernizácii Strednej odbornej školy (SOŠ) techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci v okrese Trebišov. V škole vzniklo nové autocentrum, ktoré bude slúžiť žiakom i verejnosti. Inovatívne technológie využijú aj pri výučbe nového štvorročného študijného odboru mechanik, mechatronik, ktorý škola plánuje otvoriť v školskom roku 2025/2026.



Ako informoval Úrad KSK, po rozsiahlej rekonštrukcii historickej budovy došlo k modernizácii aj materiálno-technického vybavenia SOŠ. V rámci projektu Inovatívne technológie vo vzdelávaní strojárenských odborov škola zakúpila nové učebné pomôcky, počítače, systém vyučovania mechatroniky tekutinových systémov s multimediálnou podporou aj interiérový nábytok.



Do študijného odboru mechanik, mechatronik plánuje škola prijať približne 20 žiakov. "V súvislosti s príchodom automobilky Volvo sa snažíme posilňovať študijné a učebné odbory na našich stredných školách, ktoré sú zamerané na automobilový priemysel. Aj preto otvárame na tejto strednej škole nový študijný odbor, ktorý poskytne žiakom teoretickú aj odbornú prípravu v oblasti automatizácie strojov, strojových systémov či obsluhy automatických zariadení," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Vyššiu kvalitu vzdelávania má priniesť aj nové školské autocentrum. Prístavbu zariadenia odborného výcviku zrealizovali rozšírením priestorov pre praktické vyučovanie. V budove sú tri pracoviská, a to pneuservis a diagnostika, geometria a odborná učebňa na montáž a demontáž motorov. "Tieto novovytvorené priestory s vybavením budú slúžiť pre výučbu odborného výcviku v odboroch autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár a mechanik - elektrotechnik so zameraním na autoelektroniku. Priestory sú vybavené zariadeniami pre prevádzku pneuservisu, nachádza sa tu zariadenie pre nastavenie geometrie kolies aj autodiagnostické zariadenie pre osobné autá, ľahké úžitkové vozidlá či motocykle. Žiakom budú naplno slúžiť od nového školského roka," povedala riaditeľka školy Enikő Pogányová.



Nové autocentrum bude slúžiť aj verejnosti, keďže škola chce v rámci produktívnych prác žiakov rozšíriť ponuku služieb pre obyvateľov Medzibodrožia. Vymeniť si kolesá v pneuservise, zoradiť geometriu náprav či využiť služby autodiagnostiky bude možné od septembra.



Projekt Inovatívne technológie vo vzdelávaní strojárenských odborov si podľa KSK vyžiadal takmer 500.000 eur. Z toho 350.000 eur získala SOŠ z Integrovaného regionálneho operačného programu, zvyšnú sumu poskytol zo svojho rozpočtu samosprávny kraj.