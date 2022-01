OBNOVA HOTOVÁ: Budovu SOŠ v Kráľovskom Chlmci otvorili

Kráľovský Chlmec 31. januára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) po viac ako troch rokoch ukončil rekonštrukciu na Strednej odbornej škole (SOŠ) techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci – Müszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola. Práce si vyžiadali náklady vo výške takmer 1,6 milióna eur. Zrekonštruovanú budovu otvorili v pondelok. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.



Viac ako 1,1 milióna eur na rekonštrukciu historickej budovy poskytol zo svojho rozpočtu KSK, zvyšnú časť získali z rezortu školstva. Ako povedal predseda KSK Rastislav Trnka, posledných 18 rokov bola budova v havarijnom stave, pričom vyučovanie v niektorých triedach bolo obmedzené a klesol aj počet žiakov, ktorí tu študujú. "Keďže ide o jednu z najstarších budov škôl v našom kraji, rekonštruovať ju nebolo jednoduché. Kvalitné vzdelávanie vo vyhovujúcich priestoroch však chceme poskytovať vo všetkých regiónoch nášho kraja tak, aby žiaci nemuseli za lepšími podmienkami cestovať desiatky kilometrov," uviedol. Verí, že škola bude teraz zároveň aj atraktívnejšou pre nových záujemcov o odborné vzdelávanie.



Rekonštrukcia bola rozdelená do dvoch etáp, odštartovala opravou strechy. Žiaci už po novom môžu využívať aj podkrovie, kde pribudli učebne pre teoretické vyučovanie. K dispozícii majú tiež spoločenskú sálu na organizovanie školských akcií. V rámci druhej etapy prešli rekonštrukciou napríklad vnútorné schodiská, podlahy, obklady, omietky i fasáda so zateplením. Súčasťou prác bola aj výmena pôvodných okien.



Ako uviedol bývalý riaditeľ školy Ivan Beňo, ani pri tejto investícii sa nevyhli komplikáciám, ktoré so sebou priniesla pandémia. "Okrem výpadku personálu sa dodávateľ musel vysporiadať aj s dostupnosťou stavebného materiálu. Lehota na ukončenie realizácie stavby sa predĺžila aj z dôvodu zistenia nepredvídateľných skutočností, akou bola napríklad nevyhnutná výstavba priečok v podkroví," povedal s tým, že rekonštrukčné práce vyučovací proces neovplyvnili.



Na tejto škole, ktorá je tretí rok zapojená do duálneho vzdelávania, nedávno pribudli aj nové vyučovacie pomôcky. Prostredníctvom príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zakúpili napríklad CNC stroje a softvéry, frézovačku, konvenčné obrábacie stroje i mechatronickú programovateľnú linku pre strojárske a elektrotechnické odbory. Zriadené majú aj autodiagnostické centrum.



Budova vznikla v roku 1897, takmer 50 rokov fungovala ako nemocnica. Od roku 1945 tu pôsobil Okresný národný výbor. Prví žiaci zasadli do lavíc v roku 1960, škola poskytovala gymnaziálne vzdelanie. Ako stredná odborná škola funguje od roku 1986.