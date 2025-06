SOŠ v Novákoch prešla dvojicou rekonštrukcií za takmer 3,5 milióna eur

Nováky 4. júna (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) v Novákoch prešla väčšou rekonštrukciou za takmer 3,5 milióna eur. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) projekt zníženia energetickej náročnosti a debarierizáciu financoval z Plánu obnovy a odolnosti SR a vlastných zdrojov. Ďalšie zdroje z fondov Európskej únie pôjdu na modernizáciu odborného vzdelávania.



Predseda TSK Jaroslav Baška priblížil, že rekonštrukcia zameraná na zníženie energetickej náročnosti objektov školy trvala približne deväť mesiacov, jej súčasťou bolo zateplenie strechy a obvodového plášťa, výmena okien, regulácia kúrenia či inštalácia fotovoltického systému. „Budovy po rekonštrukcii budú v energetickej kategórii A0, teda najúspornejšej. Prinesie to určite nemalé finančné úspory. Po tejto zime, aj keď bola mierna, boli úspory vo výške takmer 50 percent. Škola tieto ušetrené financie za teplo môže využiť na iné investície, na vylepšenie učební, vyučovacieho procesu,“ ozrejmil Baška.



Investícia bola podľa neho v hodnote takmer 3,3 milióna eur, kraj dal zo svojho rozpočtu takmer 420.000 eur.



Objekt školy prešiel i debarierizáciou. Baška pripomenul, že SOŠ Nováky je jednou z 30 škôl, kde práce krajská samospráva zabezpečuje. „Projektom chceme umožniť, aby sa na školu prihlásili i žiaci s hendikepom. Investícia v hodnote viac ako 165.000 eur bola financovaná z plánu obnovy,“ doplnil.



SOŠ v súčasnosti navštevuje 325 žiakov. Baška podľa svojich slov verí, že investície, ktoré tam išli, a i ďalšie plánované zvýšia záujem žiakov o školu. „Boli sme úspešní i v ďalšom projekte za 3,7 milióna eur na rekonštrukciu vnútorných priestorov, modernizáciu učební, nákup technológií. Do tohto projektu sme zapojili i vzdelávanie učiteľov,“ avizoval Baška.



Riaditeľka školy Katarína Piačková spresnila, že projekt počíta s modernizáciou špecializovaných učební, ako sú chemické, potravinárske a biologické laboratóriá. „Vzhľadom na to, že máme 56 žiakov v duálnom vzdelávaní, veľké investície pôjdu práve na odbor mechanik-mechatronik. Máme odbor mechanik počítačových sietí, ktorého učebňu tiež budeme modernizovať, a spolu s tým zakúpime i virtuálnu realitu, keďže zamestnávatelia potrebujú vzdelaných mladých ľudí, ktorí si vedia s modernými technológiami poradiť,“ dodala riaditeľka.