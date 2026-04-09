< sekcia Regióny
SOŠ v Poprade a vo Svite prejdú obnovou
Autor TASR
Poprad/Svit 9. apríla (TASR) - V týchto dňoch sa začína rekonštrukcia dvoch stredných odborných škôl (SOŠ) pod Tatrami. Zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vo štvrtok odovzdali staveniská projektov zlepšovania vzdelávacej infraštruktúry na SOŠ technickej Poprad a SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite. Investície v celkovej hodnote 4,2 milióna eur realizuje kraj v rámci iniciatívy Catching-up Regions (CuRI) III. Informovala o tom projektová manažérka Ivana Kirkov.
Na SOŠ technickej na Kukučínovej ulici ide o modernizáciu takmer 60-ročnej budovy, ktorá prinesie nové priestory, technológie i nové dielne pre budúcich strojárov a technikov. V tomto prípade sú náklady na úrovni 1,5 milióna eur a práce budú prebiehať približne osem mesiacov. Predseda PSK Milan Majerský podotkol, že zrekonštruovaná budova bude slúžiť prioritne na duálne vzdelávanie pre popradskú Tatravagónku.
Svitská SOŠ polytechnická na Štefánikovej ulici po rekonštrukcii získa novú aulu, obnovia sa chemické laboratóriá, učebne aj vonkajší areál. Celková alokácia projektu, ktorý sa bude realizovať zhruba rok, je 2,7 milióna eur, pričom stavebné práce si vyžiadajú zhruba 1,2 milióna eur. „Pre nás je to historický medzník, pretože sme lídrom v odboroch chémie a tie laboratóriá budú pre nás obrovským prínosom - pre kvalitnú výučbu a inšpiráciu žiakov a učiteľov. Škole zároveň chýba veľká miestnosť, kde by sme sa mohli stretnúť, a po rekonštrukcii práve takýto priestor získame v podobe auly,“ uviedol riaditeľ školy Dalibor Enekeš. Zmení sa aj podoba športoviska v areáli školy, kde vznikne menšia tribúna, dve basketbalové a jedno tenisové ihrisko, pričom celý priestor bude slúžiť aj na futbal.
„Jasný cieľ týchto projektov je inovovať školu a obsah vyučovania a ak to chceme docieliť, musíme mať nové materiálno-technologické vybavenie. V prípade Popradu ide približne milión eur do oblasti elektrotechniky a strojárstva, vo Svite je zase najnosnejším odborom chémia, takže tam je cieľom vybaviť a zrekonštruovať laboratóriá,“ dodala Kirkov. Práce počas najbližších mesiacov podľa nej len minimálne obmedzia vyučovanie.
V rámci iniciatívy CuRI sa v prvej etape podarilo v rámci Prešovského kraja zmodernizovať päť škôl. V novom programovom období z Programu Slovensko investuje kraj do ďalších desiatich škôl naprieč celým regiónom ďalších 37 miliónov eur. Jednotlivé investície by mali byť ukončené do konca roka 2027. „Pre nás je duálne vzdelávanie významnou časťou komplexného prístupu k mladým ľuďom. Dnes máme v duálnom vzdelávaní 1800 žiakov, pred ôsmimi rokmi ich bolo 82. Na druhej strane, eurofondy nám slúžia na to, aby mladí ľudia mali perspektívu tu na východe Slovenska,“ podotkol Majerský. Iniciatíva CuRI priniesla podľa neho takmer 100 miliónov eur na rôzne projekty od cyklotrás, sociálnych zariadení až po školy. Nedávno sa v rámci nej začalo s modernizáciou SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove a na SOŠ elektrotechnickej v Poprade - Matejovciach tento rok otvorili nový technický polygón.
