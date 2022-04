SOŠ v Pribeníku začína ďalšiu sezónu pestovania v agrokruhoch

Pribeník 19. apríla (TASR) – Na poliach Strednej odbornej školy (SOŠ) agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku v okrese Trebišov začínajú s jarnou výsadbou plodín. Ako informuje Košický samosprávny kraj (KSK) na svojej webovej stránke, v roku 2023 by mohli byť produkty vypestované študentmi oficiálne označované ako bio.



Na modelovej školskej farme obhospodarujú približne dva hektáre pôdy. V týchto dňoch pripravujú priesady, ktoré budú nasadené do kruhových riadkov v systéme Agrokruh. Stredoškoláci sa učia moderne a ekologicky pestovať viacero druhov zeleniny. Pomôcť rásť im majú štyri otočné ramená, pričom jedno rameno obsluhuje tri polia v riadkoch v tvare špirály.



"Po vlaňajšej úspešnej sezóne, kedy sa v Pribeníku urodilo takmer deväť ton zeleniny, tam bude aj tento rok pokračovať proces certifikácie za účelom registrácie plodín do ekologického poľnohospodárstva," povedal predseda KSK Rastislav Trnka. V rámci osevného plánu okrem bežných plodín nasadia aj certifikované bio semená fazule, hrášku, cvikly, mrkvy, petržlenu, cukety i tekvice hokaido. Ponuku doplnia paprika, paradajky, zeler, kukurica, cibuľa či hlávkový šalát.



Podľa riaditeľky školy Silvie Sakáčovej po skúsenostiach z minulého roka tento rok do pôdy zapracovali humus a piesok, ktorý zlepší jej vlastnosti. "Žiaci z učebného odboru agromechanizátor, opravár s pomocou majstrov odbornej výchovy aktuálne pripravujú priesady, pôdu na sejbu a čaká ich aj ošetrovanie porastu v jednotlivých kruhoch počas vegetačného obdobia a následného zberu," uviedla.



Prvú tohtoročnú úrodu by mohli budúci poľnohospodári pozbierať v máji a júni, kedy vyrastie cibuľa. Pestovateľskú sezónu zavŕši bio zeler, ktorý by mali pozbierať do novembra.



Vlaňajšiu úrodu škola bezplatne distribuovala do školských jedální KSK v Košiciach, Michalovciach, Trebišove aj Kráľovskom Chlmci. Zdravá zelenina sa dostala na stôl aj študentom v Pribeníku, ktorí sa o ňu počas roka starali.