< sekcia Regióny
SOŠ v Rakoviciach plánuje vybudovať ďalší skleník
Projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027.
Autor TASR
Rakovice 11. októbra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) regionálneho rozvoja a SOŠ záhradnícka v Rakoviciach v okrese Piešťany plánuje vybudovať ďalší skleník a zrekonštruovať odbornú učebňu. Vďaka tomu sa skvalitní vzdelávanie a praktická príprava študentov, zlepší sa technické vybavenie školy a zvýši sa atraktivita štúdia na škole. TASR to uviedli z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je zriaďovateľom školy.
Vykonané budú stavebné práce - nový skleník s technologickým zázemím, vonkajšia učebňa, osadenie fotovoltických panelov na strechu kotolne, vytvorenie miestnosti na pestovanie mikrozeleniny so skladom, optická prípojka, sadové a parkové úpravy. „Súčasťou bude aj nákup materiálneho a technického vybavenia pre výučbu vrátane moderných pestovateľských systémov, ako aj zabezpečenie debarierizácie - nové vstupné a interiérové dvere, garážová brána a parkovacie miesta,“ priblížili.
Projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 1.179.415,94 eura. Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku je 1.085.062,66 eura a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov je 94.353,28 eura.
Nový skleník pribudol na škole aj v roku 2024. Disponuje nastaviteľným elektrickým otváraním okien, špeciálnou reflex termoplachtou, zabudovaným podlahovým vykurovaním a novými prívodmi na zavlažovanie. Zabezpečené bolo i technické vybavenie odborných učební. Investície financoval TTSK z vlastného rozpočtu a z prostriedkov Integračného regionálneho operačného programu.
Vykonané budú stavebné práce - nový skleník s technologickým zázemím, vonkajšia učebňa, osadenie fotovoltických panelov na strechu kotolne, vytvorenie miestnosti na pestovanie mikrozeleniny so skladom, optická prípojka, sadové a parkové úpravy. „Súčasťou bude aj nákup materiálneho a technického vybavenia pre výučbu vrátane moderných pestovateľských systémov, ako aj zabezpečenie debarierizácie - nové vstupné a interiérové dvere, garážová brána a parkovacie miesta,“ priblížili.
Projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 1.179.415,94 eura. Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku je 1.085.062,66 eura a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov je 94.353,28 eura.
Nový skleník pribudol na škole aj v roku 2024. Disponuje nastaviteľným elektrickým otváraním okien, špeciálnou reflex termoplachtou, zabudovaným podlahovým vykurovaním a novými prívodmi na zavlažovanie. Zabezpečené bolo i technické vybavenie odborných učební. Investície financoval TTSK z vlastného rozpočtu a z prostriedkov Integračného regionálneho operačného programu.