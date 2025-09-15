Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SOŠ v Trenčíne zlepšuje kvalitu stravovania i vzdelávania

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Michal Runák

Zapojenie sa do programu prinieslo krajskej SOŠ nový prístup k stravovaniu a vzdelávaniu mladých ľudí o potravinách.

Autor TASR
Trenčín 15. septembra (TASR) - Zlepšenie kvality stravovania v školskej jedálni, rozšírenie možnosti praktického vzdelávania žiakov a podpora záujmu o zdravý životný štýl prinieslo zapojenie sa Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb v Trenčíne do medzinárodne uznávaného programu Skutočne zdravá škola. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Zapojenie sa do programu prinieslo krajskej SOŠ nový prístup k stravovaniu a vzdelávaniu mladých ľudí o potravinách. Stala sa tak dôkazom toho, že aj v školskom prostredí je možné zvýšiť kvalitu stravy s ohľadom na udržateľnosť a zdravý životný štýl.

V rámci projektu sa realizovalo viacero tematických aktivít. Úprava jedálneho lístka sa zamerala na zníženie používania polotovarov a zvýšenie podielu čerstvého ovocia a zeleniny. Žiaci mali možnosť pripravovať jedlá z čerstvých surovín či učiť sa moderné, zdravé kulinárske postupy priamo v prevádzke praktického vyučovania školského Gastrocentra.

„Naučili sme sa vnímať jedlo nielen ako zdroj energie, ale aj ako dôležitý faktor zdravia, udržateľnosti a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu,” povedala riaditeľka školy Katarína Juricová.

Zisk bronzového certifikátu v programe Skutočne zdravá škola je pre školu uznaním, ale aj motiváciou pokračovať a zlepšovať sa. Cieľom školy je posunúť sa ešte o úroveň vyššie, i keď splnenie niektorých kritérií, napríklad spolupráca s lokálnymi farmami, bude vzhľadom na platnú legislatívu pre školu výzvou.
