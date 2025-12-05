Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SOŠ v Trnave otvorí duálne vzdelávanie s vojenským zameraním

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Samostatný študijný odbor ochrana osôb a majetku otvorila škola ešte pred dvomi rokmi ako reakciu na dopyt z bezpečnostných zložiek.

Autor TASR
Trnava 5. decembra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici v Trnave otvorí od budúceho školského roka v rámci študijného odboru ochrana osôb a majetku duálne vzdelávanie s vojenským zameraním. Počas štvrtkového (4. 12.) dňa otvorených dverí školy o tom informovala jej riaditeľka Darina Šulková.

Samostatný študijný odbor ochrana osôb a majetku otvorila škola ešte pred dvomi rokmi ako reakciu na dopyt z bezpečnostných zložiek. „O tento odbor bol veľký záujem, prvé dva roky sme mali štvornásobok prihlásených detí. Musia byť zdravé, nemôžu byť so špeciálnymi vývinovými poruchami. Robia talentové skúšky, psychotesty a fyzické testy,“ priblížila.

Uchádzači o duálne vzdelávanie s vojenským zameraním budú musieť podľa jej slov absolvovať aj náročnú zdravotnú prehliadku. Ako dodala, škola okrem tohto smeru vyučuje aj beauty, gastro a stavebné odbory. Momentálne školu navštevuje takmer 1000 žiakov.

Riaditeľ odboru školstva na Úrade Trnavského samosprávneho kraja Stanislav Pravda poukázal na to, že kraj ako druhý na Slovensku podpísal memorandum o spolupráci s Ozbrojenými silami SR a Ministerstvom obrany SR o otvorení vzdelávania s vojenským zameraním. „Študenti budú mať možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania v spolupráci s armádou,“ podotkol.
