SOŠ v Žarnovici prejde rozsiahlou modernizáciou za 4,3 milióna eur

Žarnovica 24. januára (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) v Žarnovici prejde rozsiahlou modernizáciou v hodnote 4,3 milióna eur, súčasťou ktorej budú stavebné úpravy, obstaranie nového materiálno-technického vybavenia aj inovácia školských vzdelávacích programov. Projekt bude podľa hovorkyne Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenky Štepánekovej realizovaný z prostriedkov Fondu na spravodlivú transformáciu, spolufinancovanie BBSK je vo výške 350.000 eur.



Štepáneková pre TASR priblížila, že aktuálne prebieha príprava podkladov na verejné obstarávanie na stavebné práce, ktoré by malo byť vyhlásené na konci januára. Od februára tohto roka začne prebiehať aj inovácia školských vzdelávacích programov. "Doba realizácie aktivity je do júna 2026. Výstupy tejto aktivity budú do vyučovacieho procesu zapracované postupne po skončení tejto aktivity," priblížila hovorkyňa.



Súčasťou modernizácie bude aj obstaranie nového materiálno-technického vybavenia v celkovej odhadovanej hodnote 1,506 milióna eur. Jeho obstarávanie je podľa Štepánekovej naplánované tak, aby nové zariadenia boli dodané spolu s ukončením stavby. Do školy zakúpia nový nábytok a interiérové vybavenie, informačno-komunikačné technológie a výpočtovú techniku, ale aj stroje a technologické vybavenie na praktickú výučbu strojníckeho obrábania, elektrotechniky a elektromechaniky.



"Zámerom aktivity je prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia nábytku a interiérového vybavenia pre modernizáciu učební odborného vzdelávania a zároveň obmeniť nedostatočné a zastaralé strojové a prístrojové vybavenie využívané pri výučbe odborných predmetov v nadväznosti na technický vývoj a trendy," poznamenala Štepáneková.



Nové strojové vybavenie budú v rámci odborného vyučovania využívať študenti na získavanie pracovných zručností pri práci s najmodernejšími dostupnými technológiami. Realizáciou aktivity sa podľa BBSK eliminuje nesúlad medzi získavanými zručnosťami a požiadavkami zamestnávateľov. Zároveň sa dosiahne zlepšenie uplatniteľnosti absolventov školy na trhu práce.