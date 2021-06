SOŠ vo Fiľakove kompletne vynovila praktické učebne

Fiľakovo 16. júna (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) vo Fiľakove kompletne zmodernizovala svoje dielne praktického vyučovania, na skvalitnenie vzdelávacieho procesu získala v rámci dvoch projektov viac ako 1,1 milióna eur. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je jej zriaďovateľom.



Moderné dielne SOŠ - Szakkzépiskola Fiľakovo, ktoré slávnostne otvorili v stredu za prítomnosti vedenia BBSK, majú študentov lepšie pripraviť na trh práce a pomôcť im získať v budúcnosti lepšie uplatnenie v praxi.



Viac ako 300.000 eur získala škola z prostriedkov Úradu vlády SR, z ktorých zrekonštruovala stolárske dielne a autodielňu. Pribudli tak sústruh na drevo, širokopásmová brúska či kompletný pneuservis. Ďalších viac ako 840.000 eur získala škola z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).



„Podarilo sa nám zmodernizovať zváračskú školu a vybaviť ju špičkovými strojmi. Všetky ručné pracoviská dostali nové pracovné stoly so zverákom a kompletné vybavenie na ručné spracovanie kovov. Získali sme tiež pracoviská na tímovú spoluprácu pre elektromechanikov a jemných mechanikov s kompletným vybavením,“ doplnil riaditeľ školy Attila Varga s tým, že do učebne určenej na obrábanie kovov pribudli i štyri CNC produktívne stroje.



Škola zriadila i novú učebňu pre programovanie CNC strojov, pre žiakov elektrotechniky zabezpečila 33 elektronických učebníc so základmi hydrauliky a pneumatiky v dielni elektrotechniky. Pribudla tiež špeciálna fréza na výrobu plošných spojov a automatický sklad na skladovanie príslušenstva k strojom.



„Som veľmi rád, že naše stredné školy nespia, ale aktívne pristupujú k modernizácii svojho praktického vyučovania. Ich absolventi tak získavajú prax na moderných strojoch, ktoré sa reálne používajú v súčasných závodoch a dokážu tak omnoho jednoduchšie získať zamestnanie,“ ocenil predseda BBSK Ján Lunter.



SOŠ - Szakkzépiskola Fiľakovo navštevujú takmer dve stovky študentov strojárskych a technických odborov zo spádovej oblasti okresov Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Revúca či Rožňava. Vďaka novým investíciám a duálnemu vzdelávaniu sa škola stala od 12. mája Centrom odborného vzdelávania a prípravy v strojárstve a automatizačnej technike.