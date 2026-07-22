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SOS/BirdLife: V CHVÚ Dunajské luhy sa darí vzácnej volavke purpurovej
Volavka purpurová patrí k tým vtáčím druhom, o ktorých osud sa ochranári obávajú, pretože hniezdia len na niekoľkých lokalitách, ktoré závisia od stavu vody a množstva zrážok.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - V Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Dunajské luhy, medzi Bratislavou a Šamorínom, sa darí vzácnej volavke purpurovej. Hoci niekoľko rokov zostával počet hniezdiacich párov volaviek purpurových pod hranicou desiatich, tento rok dosiahol počet už 16 párov. Kolónia tam vznikla len nedávno. Informuje o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko na sociálnej sieti. Presnú lokalitu však združenie z ochranárskych dôvodov neuvádza.
„Táto správa nás teší o to viac, že volavka purpurová v CHVÚ Dunajské luhy dlhé roky nehniezdila a územiu sa vyhýbala. Okrem iného aj pre nevhodný vodohospodársky režim,“ konštatuje občianske združenie s tým, že nárast počtu párov je možný aj vďaka územnej ochrane a ochrane biotopov.
Súčasné hniezdenie volavky purpurovej v biotopoch, ktoré sú v dobrom stave, dáva podľa ochranárov nádej, že sa tam kolónia udrží dlhšie. Podmienkou však je, aby vtáky počas hniezdenia neboli vyrušované návštevníkmi. Aj preto združenie presnú lokalitu nešpecifikuje. Rovnako tak žiada tých, ktorí o nej vedia, o maximálnu zdržanlivosť pri zverejňovaní informácií.
Volavka purpurová patrí k tým vtáčím druhom, o ktorých osud sa ochranári obávajú, pretože hniezdia len na niekoľkých lokalitách, ktoré závisia od stavu vody a množstva zrážok. Dlhé roky sa jej darilo najmä na východe Slovenska. Dlhodobo hniezdi len na niekoľkých miestach, takmer výlučne to bolo v CHVÚ Medzibodrožie, kde využíva rôzne mokrade a staré mŕtve ramená.
Podľa ochranárov zahniezdila sporadicky aj inde v nížinách, avšak tieto hniezdiská boli doposiaľ vždy podľa nich len jednoročnou záležitosťou. Takýto prípad zaznamenali napríklad v CHVÚ Úľanská mokraď. Výnimkou boli Parížske močiare, kde vlani hniezdilo sedem párov. Tento rok tam nezahniezdila.
Volavka purpurová je, v porovnaní s volavkou popolavou, podľa ochranárov veľmi vzácnym druhom.
„Táto správa nás teší o to viac, že volavka purpurová v CHVÚ Dunajské luhy dlhé roky nehniezdila a územiu sa vyhýbala. Okrem iného aj pre nevhodný vodohospodársky režim,“ konštatuje občianske združenie s tým, že nárast počtu párov je možný aj vďaka územnej ochrane a ochrane biotopov.
Súčasné hniezdenie volavky purpurovej v biotopoch, ktoré sú v dobrom stave, dáva podľa ochranárov nádej, že sa tam kolónia udrží dlhšie. Podmienkou však je, aby vtáky počas hniezdenia neboli vyrušované návštevníkmi. Aj preto združenie presnú lokalitu nešpecifikuje. Rovnako tak žiada tých, ktorí o nej vedia, o maximálnu zdržanlivosť pri zverejňovaní informácií.
Volavka purpurová patrí k tým vtáčím druhom, o ktorých osud sa ochranári obávajú, pretože hniezdia len na niekoľkých lokalitách, ktoré závisia od stavu vody a množstva zrážok. Dlhé roky sa jej darilo najmä na východe Slovenska. Dlhodobo hniezdi len na niekoľkých miestach, takmer výlučne to bolo v CHVÚ Medzibodrožie, kde využíva rôzne mokrade a staré mŕtve ramená.
Podľa ochranárov zahniezdila sporadicky aj inde v nížinách, avšak tieto hniezdiská boli doposiaľ vždy podľa nich len jednoročnou záležitosťou. Takýto prípad zaznamenali napríklad v CHVÚ Úľanská mokraď. Výnimkou boli Parížske močiare, kde vlani hniezdilo sedem párov. Tento rok tam nezahniezdila.
Volavka purpurová je, v porovnaní s volavkou popolavou, podľa ochranárov veľmi vzácnym druhom.