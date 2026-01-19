< sekcia Regióny
SOS/BirdLife:Rozhodnutie preskúmať vstup do Sysľovských polí je chybou
V Sysľovských poliach hniezdia vzácne druhy vtákov, a to drop veľký či sokol kobcovitý. Ide o jedinú lokalitu na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Rozhodnutie vlády, ktoré má preskúmať možnosti na celoročný a regulovaný vstup verejnosti do Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Sysľovské polia v Bratislave, je veľmi nešťastné a chybné. Na sociálnej sieti na to upozornila Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife. Vstup mimo vyznačenej trasy je počas celého roka v celom chránenom vtáčom území zakázaný.
V Sysľovských poliach hniezdia vzácne druhy vtákov, a to drop veľký či sokol kobcovitý. Ide o jedinú lokalitu na Slovensku. Tieto druhy sú citlivé na vyrušovanie. „Patria medzi naše najohrozenejšie druhy. Tak, ako nik nenavrhuje v Tatrách otvárať celoročne citlivé oblasti a meniť sezónny charakter turistických chodníkov, o to viac by malo byť toto pravidlo zachované na malých Sysľovských poliach, ktoré chráni veľmi vzácne druhy, ktoré by bez dnes platnej ochrany u nás vyhynuli,“ skonštatovala organizácia.
Bod, ktorý prijala vláda, je podľa SOS/BirdLife chybou. Myslí si, že národná a európska legislatíva neumožní celoročne otvoriť citlivé oblasti CHVÚ. „Uznesenie tak môže medzi časťou obyvateľov vyvolať plané nádeje na otvorenie územia, ktoré ale, žiaľ, vláda nemôže naplniť,“ uviedla.
Viceprimátor Bratislavy Jakub Mrva tvrdí, že hlavné mesto SR sa dlhodobo snaží o zodpovednú ochranu dropa a hľadanie kompromisu medzi ochranou prírody, rekreáciou a poľnohospodárskou činnosťou. „V spolupráci s poľnohospodármi, štátnymi inštitúciami, mestskými časťami a ochranármi sme vytvorili biopásy, zamenili pozemky v prospech chráneného územia a zlepšili podmienky pre hniezdenie tohto vzácneho vtáka. A postupne sa jeho populácia zvyšuje,“ priblížil Mrva.
Pokračuje, že Bratislava vybudovala aj náučný chodník Sysľovské polia, ktorý umožňuje verejnosti spoznávať toto územie v obdobiach, keď to neohrozuje ochranu prírody. V okolí chráneného územia tiež vytvorili oddychové lokality, postavili pozorovateľne, osadili lavičky a vysadili dreviny. „Všetko pre zlepšenie možností rekreácie bez poškodzovania ochrany samotných chránených druhov,“ poznamenal Mrva. Verí, že ochrana prírody má byť postavená na odborných odporúčaniach a rešpekte k najzraniteľnejším obdobiam života chránených druhov.
Slovenská ornitologická spoločnosť verí, že tak, ako sa podarilo nájsť riešenie v podobe sezónneho náučného chodníka, bude možné nájsť ďalšie riešenia, ktoré vyjdú v ústrety miestnym obyvateľom a zároveň zabezpečí dlhodobé prežitie vzácnych druhov v CHVÚ Sysľovské polia. Taktiež je pripravená na diskusiu o tejto téme.
Vláda na svojom výjazdovom rokovaní 14. januára v bratislavskej Petržalke zadala úlohu ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS). Do konca tohto roka má prehodnotiť legislatívne možnosti zabezpečenia celoročného, regulovaného vstupu verejnosti do CHVÚ Sysľovské polia v nadväznosti na ciele ochrany stanovené v schválenom Programe starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sysľovské polia na roky 2020 - 2049.
Sysľovské polia vyhlásili za chránené vtáčie územie v roku 2006. Vstup mimo vyznačenej trasy je počas celého roka v celom CHVÚ zakázaný. Na vychádzku pešo alebo bicyklom je možné celoročne využiť neďalekú červenú turistickú trasu vedúcu z Čunova na trojmedzný bod. Sezónny náučný chodník je prístupný verejnosti od 1. júla do 30. septembra.
