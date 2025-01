Šou M. Schindlerovej a V. Valoviča pripomenie slávne bondovky

Bratislava 15. januára (TASR) - Do sveta ikonických filmov Jamesa Bonda prenesie divákov hudobná šou Martiny Schindlerovej a orchestra Vlada Valoviča. Podujatie s názvom Bond Girl Orchestra Live Show sa v Bratislave uskutoční 19. februára o 19.00 h v priestore A4 Studio. Počas večera plnom titulných piesní z bondoviek sa predstavia aj a capella For You a akrobatická skupina Vertigo. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Hlavné hviezdy večera, speváčka Martina Schindlerová a dirigent Vlado Valovič sa poznajú roky, v hudobnej šou spolupracujú po prvý raz a pôjde o ich prvé vystúpenie na jednom pódiu. "Martinku sledujem ako výbornú speváčku veľmi dlho, a keď ma oslovila s týmto nápadom, neváhal som. V štúdiu, pri nácviku piesní kvôli ďalším prácam na nich, ma svojím spevom naživo doslova očarila a ihneď som vedel, že moje rozhodnutie ísť do tak veľkého projektu spolu s ňou, bolo správne," hovorí Valovič. Dirigent a umelecký vedúci orchestra zdôraznil, že niektoré skladby sú z obdobia 60. rokov, napríklad Thunderball z roku 1965, a preto je pre ne potrebná špeciálna úprava, aby podčiarkla Martinin výnimočný talent.



Atmosféru na koncerte umocnia aj špeciálne efekty. Organizátori avizujú, že počas spomínanej skladby Thunderball bude v sále dokonca jemne snežiť. Večer filmovej hudby z legendárnych bondoviek prinesie aj výškové vystúpenia akrobatických dvojíc, ohňovú šou a prevedenie jednej z piesní v acapella verzii v podaní piatich vokalistov.



Rolu Bond Girl prevezme v šou Martina Schindlerová. "Počas predstavenia zaujme nielen svojím spevom, ale aj po vizuálnej stránke. Predvedie sa totiž až v piatich rôznych kostýmoch z dielne návrhárky Jany Pištejovej," avizujú tvorcovia koncertu, počas ktorého zaznie takmer dvadsať legendárnych piesní z bondoviek, sprevádzaných akrobatickým súborom Vertigo, ohňovou šou a vokalistami skupiny For You.