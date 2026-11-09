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Southbank vstupuje do ďalšej fázy, prinesie i nové kancelárie
Southbank vzniká na pravom brehu Dunaja v okolí Mosta Apollo, pričom celé územie sa rozvíja pozdĺž nábrežia na oboch stranách mosta.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Projekt Southbank získal súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy pre prvú etapu, ktorá zahŕňa tri rezidenčné budovy s prvými 314 bytmi a kancelársku budovu Southbank Office. Samostatné súhlasné záväzné stanovisko získala aj súvisiaca dopravná a technická infraštruktúra. Penta Real Estate v pondelok zároveň predstavila Southbank Office Tower, druhú pripravovanú kancelársku budovu štvrte, ktorej väčšia časť sa stane novým spoločným sídlom spoločností skupiny Penta.
„Southbank od začiatku pripravujeme ako plnohodnotnú mestskú štvrť, preto spolu s prvými budovami vzniknú aj cesty, infraštruktúra, verejné priestory, herný bowl a rozsiahly prírodný park, ktorý bude slúžiť obyvateľom Southbanku aj širokej verejnosti. Získanie záväzných stanovísk nám umožňuje posunúť túto víziu do ďalšej fázy. Rozhodnutie umiestniť sem aj sídlo spoločností skupiny Penta zároveň potvrdzuje našu dôveru v kvalitu projektu a dlhodobý potenciál lokality,“ uviedol výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko Michal Rehák.
Southbank vzniká na pravom brehu Dunaja v okolí Mosta Apollo, pričom celé územie sa rozvíja pozdĺž nábrežia na oboch stranách mosta. Prvou kancelárskou budovou bude Southbank Office na západnej strane Mosta Apollo v rámci prvej etapy spolu s tromi rezidenčnými budovami a herným bowlom. Sedempodlažná budova od ateliéru Snohetta ponúkne približne 10.000 štvorcových metrov (m2) prenajímateľnej kancelárskej plochy. Priamo na Moste Apollo vzniknú dve nové zastávky MHD, ktoré zabezpečia priame spojenie Southbanku s centrom mesta aj ďalšími časťami Petržalky. Najväčšie kancelárske podlažia s výmerou približne 1900 m2 bude možné rozdeliť na štyri samostatné nájomné celky.
Na východnej strane Mosta Apollo vznikne druhá pripravovaná kancelárska budova Southbank Office Tower. Viac ako dve tretiny budovy obsadia spoločnosti skupiny Penta, ktoré sa presťahujú z Digital Parku II. Zvyšná časť Southbank Office Tower bude určená ďalším kancelárskym nájomcom.
Dopracovaním prešla aj ďalšia časť projektu južne od hrádze, smerom k Einsteinovej ulici. Tvoria ju dve výškové budovy a jeden nižší objekt. Prvé dve kancelárske budovy Southbanku ponúknu spolu viac ako 34.000 m2 prenajímateľnej plochy. Predaj bytov v prvej etape a prenájom kancelárií plánuje Penta Real Estate spustiť v polovici roka 2027, začiatok výstavby plánuje v roku 2028.
„Southbank od začiatku pripravujeme ako plnohodnotnú mestskú štvrť, preto spolu s prvými budovami vzniknú aj cesty, infraštruktúra, verejné priestory, herný bowl a rozsiahly prírodný park, ktorý bude slúžiť obyvateľom Southbanku aj širokej verejnosti. Získanie záväzných stanovísk nám umožňuje posunúť túto víziu do ďalšej fázy. Rozhodnutie umiestniť sem aj sídlo spoločností skupiny Penta zároveň potvrdzuje našu dôveru v kvalitu projektu a dlhodobý potenciál lokality,“ uviedol výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko Michal Rehák.
Southbank vzniká na pravom brehu Dunaja v okolí Mosta Apollo, pričom celé územie sa rozvíja pozdĺž nábrežia na oboch stranách mosta. Prvou kancelárskou budovou bude Southbank Office na západnej strane Mosta Apollo v rámci prvej etapy spolu s tromi rezidenčnými budovami a herným bowlom. Sedempodlažná budova od ateliéru Snohetta ponúkne približne 10.000 štvorcových metrov (m2) prenajímateľnej kancelárskej plochy. Priamo na Moste Apollo vzniknú dve nové zastávky MHD, ktoré zabezpečia priame spojenie Southbanku s centrom mesta aj ďalšími časťami Petržalky. Najväčšie kancelárske podlažia s výmerou približne 1900 m2 bude možné rozdeliť na štyri samostatné nájomné celky.
Na východnej strane Mosta Apollo vznikne druhá pripravovaná kancelárska budova Southbank Office Tower. Viac ako dve tretiny budovy obsadia spoločnosti skupiny Penta, ktoré sa presťahujú z Digital Parku II. Zvyšná časť Southbank Office Tower bude určená ďalším kancelárskym nájomcom.
Dopracovaním prešla aj ďalšia časť projektu južne od hrádze, smerom k Einsteinovej ulici. Tvoria ju dve výškové budovy a jeden nižší objekt. Prvé dve kancelárske budovy Southbanku ponúknu spolu viac ako 34.000 m2 prenajímateľnej plochy. Predaj bytov v prvej etape a prenájom kancelárií plánuje Penta Real Estate spustiť v polovici roka 2027, začiatok výstavby plánuje v roku 2028.