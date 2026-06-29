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Šovčík odstupuje z boja o post starostu bratislavského Starého Mesta
Svoje rozhodnutie, ale aj rozhodnutie na úrovni mestskej strany, ktorej bol doteraz kandidátom, odôvodnil snahou o zmenu a tým, že chcú otočiť nesprávny vývoj aj v mestskej časti.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Kandidát na starostu bratislavského Starého Mesta Sven Šovčík (strana Dunaj), ktorý je aktuálne staromestským miestnym poslancom, odstupuje z boja o starostovské kreslo. Podporu zároveň vyjadril Zuzane Aufrichtovej, ktorá tiež kandiduje a v minulosti tento post už zastávala. Do jej tímu sa zároveň pridávajú aj kandidáti na miestnych, mestských a krajských poslancov. Informovali o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Môžem posúdiť všetky demokratické samosprávy v mestskej časti od roku 1990. To, čo zažívame v mestskej časti, len kopíruje situáciu na úrovni hlavného mesta. Keď toto nezastavíme, trendy, ktoré vidíme, budú pokračovať a to nemôžem tolerovať a akceptovať,“ skonštatoval Šovčík.
Svoje rozhodnutie, ale aj rozhodnutie na úrovni mestskej strany, ktorej bol doteraz kandidátom, odôvodnil snahou o zmenu a tým, že chcú otočiť „nesprávny vývoj“ aj v mestskej časti a chcú, aby bolo Staré Mesto opäť úspešné. Treba sa podľa neho vrátiť k všetkým štandardom, na ktoré sú obyvatelia v minulosti zvykli a na ktoré majú ako platcovia daní nárok. Je presvedčený, že situáciu vyhodnotili „vecne a rozumne“ a urobili dobré rozhodnutie.
Vyjadriť podporu Aufrichtovej sa podľa neho v mestskej strane rozhodli po dlhých diskusiách, dlhých rozhovoroch a vyhodnocovaní situácie. Strana argumentuje aj tým, že sú za ňou ako bývalou starostkou Starého Mesta aj konkrétne výsledky, nielen sľuby, mestskej časti rozumie a pod jej vedením získalo Staré Mesto dvakrát európske ocenenie za dobrú správu vecí verejných. Do jej tímu sa zároveň pridávajú aj kandidáti strany na miestnych, mestských a krajských poslancov. Staromestská 25-ka spojením s Dunajom by mala podľa nich vytvoriť súdržný tím, ktorý rozhýbe mestskú časť k prosperite.
Aufrichtová si podľa vlastných slov takéto rozhodnutie a podporu váži. Podotkla, že jednofarebnosť miestneho zastupiteľstva (na dve poslanecké výnimky) síce môže byť podľa nej výsledkom demokratických volieb, avšak bez sebareflexie a vnútornej kontroly neprináša skutočný rozvoj ani reálne výsledky.
Avizuje návrat k pôvodnej myšlienke Staromešťanov, ktorí majú ochotu diskutovať, počúvať, stretávať sa a spoločne hľadať riešenia. „Veľmi rada by som do Starého Mesta vrátila to, čo mu štyri roky chýbalo: energiu vyplývajúcu z rôznorodosti názorov, dialóg, participáciu s návrhmi ľudí, face to face, nie online diskusiami, ako je to dnes na Starom Meste bežné,“ odkázala Aufrichtová.
Kandidatúru na starostu Starého Mesta ohlásil aj súčasný šéf samosprávy Matej Vagač (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). O post starostky chce zabojovať aj podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a staromestská miestna poslankyňa Petra Hitková (nezávislá).
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Môžem posúdiť všetky demokratické samosprávy v mestskej časti od roku 1990. To, čo zažívame v mestskej časti, len kopíruje situáciu na úrovni hlavného mesta. Keď toto nezastavíme, trendy, ktoré vidíme, budú pokračovať a to nemôžem tolerovať a akceptovať,“ skonštatoval Šovčík.
Svoje rozhodnutie, ale aj rozhodnutie na úrovni mestskej strany, ktorej bol doteraz kandidátom, odôvodnil snahou o zmenu a tým, že chcú otočiť „nesprávny vývoj“ aj v mestskej časti a chcú, aby bolo Staré Mesto opäť úspešné. Treba sa podľa neho vrátiť k všetkým štandardom, na ktoré sú obyvatelia v minulosti zvykli a na ktoré majú ako platcovia daní nárok. Je presvedčený, že situáciu vyhodnotili „vecne a rozumne“ a urobili dobré rozhodnutie.
Vyjadriť podporu Aufrichtovej sa podľa neho v mestskej strane rozhodli po dlhých diskusiách, dlhých rozhovoroch a vyhodnocovaní situácie. Strana argumentuje aj tým, že sú za ňou ako bývalou starostkou Starého Mesta aj konkrétne výsledky, nielen sľuby, mestskej časti rozumie a pod jej vedením získalo Staré Mesto dvakrát európske ocenenie za dobrú správu vecí verejných. Do jej tímu sa zároveň pridávajú aj kandidáti strany na miestnych, mestských a krajských poslancov. Staromestská 25-ka spojením s Dunajom by mala podľa nich vytvoriť súdržný tím, ktorý rozhýbe mestskú časť k prosperite.
Aufrichtová si podľa vlastných slov takéto rozhodnutie a podporu váži. Podotkla, že jednofarebnosť miestneho zastupiteľstva (na dve poslanecké výnimky) síce môže byť podľa nej výsledkom demokratických volieb, avšak bez sebareflexie a vnútornej kontroly neprináša skutočný rozvoj ani reálne výsledky.
Avizuje návrat k pôvodnej myšlienke Staromešťanov, ktorí majú ochotu diskutovať, počúvať, stretávať sa a spoločne hľadať riešenia. „Veľmi rada by som do Starého Mesta vrátila to, čo mu štyri roky chýbalo: energiu vyplývajúcu z rôznorodosti názorov, dialóg, participáciu s návrhmi ľudí, face to face, nie online diskusiami, ako je to dnes na Starom Meste bežné,“ odkázala Aufrichtová.
Kandidatúru na starostu Starého Mesta ohlásil aj súčasný šéf samosprávy Matej Vagač (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). O post starostky chce zabojovať aj podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a staromestská miestna poslankyňa Petra Hitková (nezávislá).
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.