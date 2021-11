Sovu nájdenú na diaľnici pri L. Mikuláši sa podarilo vrátiť do prírody

Liptovský Mikuláš 11. novembra (TASR) – Sovu dlhochvostú, nájdenú na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši, sa pred pár dňami podarilo vrátiť z chovnej stanice Správy Tatranského národného parku (TANAP) do prírody. Na oficiálnej webovej stránke o tom informuje Správa TANAP-u. Nie všetky jedince sa však podľa nich podarí rehabilitovať tak, aby boli schopné samostatného života.



"Za posledný mesiac nám bolo hlásených päť sov, z toho tri boli nájdené na cestnej komunikácii. Prevažná časť sov, ktoré sa k nám dostanú, sú obeťami kolízií s automobilmi alebo oplotením, otráv a úhynov na elektrických vedeniach," konkretizujú zo správy národného parku.



Zrážka s vozidlom nemusí byť podľa správy národného parku okamžite fatálna, no dochádza k zlomeninám, vnútorným zraneniam a otrasom mozgu. Jedince často umierajú na vyčerpanie, ak im nie je v čas poskytnutá pomoc. "Ani včasný zásah však neznamená výhru," dodávajú. Zlomené krídlo u sovy obyčajnej z Tatranskej Lomnice bolo podľa veterinárneho lekára neoperovateľné. Jedinec bol síce stabilizovaný, avšak už po niekoľkých dňoch sa zistilo, že po náraze s automobilom oslepol, čo znemožnilo jeho návrat do voľnej prírody.



Správa TANAP-u ďalej upozorňuje, že rovnako nebezpečné sú pre sovy otrávené hlodavce a ploty vo voľnej krajine. Oplotenia sú často zabezpečené ostnatým drôtom, čo je nebezpečné nielen pre sovy, ale aj dravce. Za tmy a zlej viditeľnosti sú pre vtáky tieto prekážky ťažšie viditeľné a počas útoku na korisť sa pri náraze do takéhoto pletiva ľahko zamotajú.