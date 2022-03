Rezort vnútra poskytol seniorom zo zhoreného domova dôchodcov útočisko

Spišská Nová Ves 31. marca (TASR) - Po utorkovom (29. 3.) rozsiahlom požiari strechy domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi poskytlo Ministerstvo vnútra (MV) SR jeho klientom priestory školiaceho vzdelávacieho zariadenia. Tam budú mať dočasné ubytovanie. „Práve v tejto chvíli prebieha ich sťahovanie z mestskej haly do zariadenia,“ informovali z MV SR.



Ešte do stredy (30. 3.) tam boli ubytovaní ukrajinskí odídenci, ktorí sú už aktuálne ubytovaní v zariadení Limba v Spišskej Novej Vsi. Priestory v Novoveskej hute sú podľa ministerstva pre seniorov vhodnejším dočasným ubytovaním, keďže ide o prízemnú budovu. Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik TASR potvrdil, že približne 60 klientov postupne umiestňujú aj do zariadenia v Spišskej Kapitule. „Dnešným dňom budú všetci klienti rozmiestnení z triáže v športovej hale do jednotlivých zariadení. Tým pádom sa už budeme venovať sťahovaniu ľudí z nemocnice do ďalších podobných zariadení a následne kontaktovať aj rodinných príslušníkov, aby sme klientov postupne brali aj z domácej starostlivosti,“ ozrejmil Bečarik.







Pomôcť sa snaží aj Košický samosprávny kraj (KSK), čo pre TASR potvrdil jeho predseda Rastislav Trnka. „Hoci nejde o krajské zariadenie sociálnych služieb, aktuálne hľadáme kapacity, kde by mohli byť títo klienti umiestnení a tiež ďalšie formy pomoci. Sme v kontakte s mestom Spišská Nová Ves a zisťujeme, s čím potrebujú pomôcť. Verím, že sa nám podarí nájsť všetkým seniorom bezpečný domov,“ uviedol. Kraj má podľa neho prehľad o kapacitách vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb a zoznam voľných miest už spišskonovoveskej samospráve poskytli. Zároveň sú pripravení pomôcť aj finančne z fondu, ktorý je určený na obnovu a rekonštrukciu podobných zariadení.



Mesto už začalo aj s prácami na príprave obnovy zariadenia a rokuje s dodávateľmi. Na mimoriadnom zastupiteľstve chcú z rezervného fondu vyčleniť na tento účel viac ako 200.000 eur. Radnica zverejnila aj darovací účet, na ktorý môže verejnosť prispieť a zmierniť tak dosahy požiaru.



Škoda, ktorú oheň spôsobil, dosiahla približne 2,3 milióna eur a prípadom sa už zaoberá polícia. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová v tejto súvislosti uviedla, že vzhľadom na rozsiahly požiar a silné zadymenie bolo možné začať s obhliadkou miesta až po úplnom uhasení požiaru aj všetkých skrytých ohnísk, teda v stredu. „Požiarom došlo k zhoreniu štvrtého poschodia a strešnej konštrukcie budovy a k nebezpečenstvu ujmy na zdraví najmenej 230 ľudí, ktorí sa v tom čase nachádzali v budove a k viac ako dvojmiliónovej majetkovej škode,“ priblížila Ivanová s tým, že po vykonaní neodkladných úkonov začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. To, prečo k tomuto rozsiahlemu požiaru došlo, a čo bolo jeho príčinou, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.



Z horiacej budovy sa podarilo včas evakuovať minimálne 230 ľudí a nikto sa na mieste nezranil. Mesto v tejto súvislosti vyhlásilo mimoriadnu situáciu.