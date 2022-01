Spišská Nová Ves žiada štát o pomoc, mestu chýba milión eur na energie

Spišská Nová Ves 18. januára (TASR) - Samospráva v Spišskej Novej Vsi žiada štát o pomoc, mestu chýba milión eur na energie. Primátor Pavol Bečarik v tejto súvislosti vyzýva vládu SR, aby pomohla samosprávam zvládnuť rapídny nárast ceny elektrickej energie, ktorý postihne mestá a obce na Slovensku.



„Bez pomoci štátu to samosprávy nezvládnu. Mali sme náklady s protipandemickými opatreniami, zasiahol nás rast cien materiálov a dnes sa boríme nielen s infláciou, ale najmä s novými, o 100 percent vyššími cenami elektrickej energie,“ približuje situáciu Bečarik.



Podľa neho bude musieť Spišská Nová Ves zaplatiť v roku 2022 približne o milión eur viac za spotrebu elektrickej energie, čo nevie ovplyvniť ani výraznými optimalizačnými krokmi. Celkový nárast je pritom na úrovni dva milióny eur. „Optimalizačné kroky nám nezabezpečia celú sumu, preto apelujem na vládu, aby spustila mechanizmus pomoci samosprávam. Inak sa dostaneme do neriešiteľnej situácie,“ uzatvára Bečarik.



Rezort hospodárstva v súvislosti s výzvou upozornil, že realizoval všetky kroky k zníženiu poplatkov v cenách energií, ktoré boli v jeho kompetencii. "Realizovateľnosť ďalších krokov, o ktorých sa v súčasnosti ešte rokuje, závisí už iba od finančných možností štátu a rozhodnutí ministerstva financií," reagovali z tlačového odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Rezort upozornil, že vďaka prolongácii podpory pre vybrané obnoviteľné zdroje energií v tomto roku všetci spotrebitelia vrátane firiem ušetria v koncových cenách celkovo 60 miliónov eur. Rovnako bude súčasťou pásmovej tarify za prevádzku systému aj 40 miliónov eur, ktoré na jej zníženie presunuli z kapitoly ministerstva.



"MH tiež víta rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) znížiť distribučné poplatky. Vďaka kombinácii našich opatrení a rozhodnutí ÚRSO budú regulované poplatky v cenách energií najnižšie za posledných päť rokov a povolená miera ziskovosti monopolov je na historickom minime," zdôraznil rezort. Čo sa týka cien ako komodity, tu EK podľa ministerstva neumožňuje zasahovať do trhového prostredia. Na druhej strane však firmy budú mať možnosť v roku 2022 čerpať viacero dotačných schém, ktoré im umožnia znížiť si účty za energie. "Ako na nové obnoviteľné zdroje, tak aj na energetickú efektívnosť je v rámci plánu obnovu, Modernizačného fondu, ako aj štrukturálnych fondov v novom programovacom období vyčlenených niekoľko stoviek miliónov eur," uzatvára tlačový odbor MH.