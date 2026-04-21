SP pripravuje poradenský deň pre ľudí, ktorí pracovali v SR i v ČR
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 21. apríla (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) v spolupráci s Českou správou sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) pripravuje pre občanov, ktorí pracovali v Slovenskej i v Českej republike, slovensko-český poradenský deň v Liptovskom Mikuláši. Ako TASR informoval hovorca SP Martin Kontúr, odborníci z oboch inštitúcií budú pripravení zodpovedať otázky týkajúce sa dôchodkových nárokov.
Slovensko-český poradenský deň o dôchodkoch sa uskutoční v stredu (22. 4.) od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h v priestoroch pobočky SP v Liptovskom Mikuláši. Cieľom podujatia je poskytnúť klientom komplexné informácie o podmienkach nároku na dôchodok, o procese podávania žiadostí či o započítaní období poistenia získaných v Slovenskej a Českej republike.
„Záujemcom o konzultáciu odporúčame, aby sa vopred objednali na konkrétny čas. Predídu tak čakaniu a odborníci budú môcť vopred nahliadnuť do ich spisovej dokumentácie,“ podotkol hovorca s tým, že objednať sa je možné telefonicky na čísle +421 906 173 145 alebo e-mailom na prihlasovanie@socpoist.sk. Pri návšteve poradenského dňa je potrebné si priniesť doklad totožnosti a doklady o poistení.
