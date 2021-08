Na cintoríne v Špačinciach pribudnú urnové steny

Špačince 19. augusta (TASR) – Obyvatelia Špačiniec budú mať čoskoro na miestnom cintoríne možnosť popri klasickom pohrebe ukladať urny s popolom zosnulých do nových urnových stien. Obec sa podľa starostu Júliusa Zemka inšpirovala blízkou Trnavou.



Dôvodom pre rozhodnutie inštalovať urnové steny je nárast počtu obyvateľov obce. V Špačinciach sa ročne v priemere koná zhruba tridsať pohrebov, no nemá to zásadný vplyv na kapacitu cintorína, pretože starousadlíci majú svoje rodinné hrobové miesta a zosnulých, či už klasickou formou alebo v urnách, ukladajú tam. Novovytvorené miesta potrebujú obyvatelia, ktorí sa do obce prisťahovali.



„Je tu už veľa takých, ktorí rodinný hrob nemajú,“ konštatoval starosta. Preto obec zaujala ponuka vybudovať steny pre ukladanie urien.



„Spopolňovať je teraz moderné. Vidíme na trnavskom cintoríne, že urnové steny majú štábnu kultúru, je to vizuálne pekné, popol je dôstojne uložený. Kedykoľvek sa tam môže niekto zastaviť, zapáliť sviečku. Myslím si, že sa po nás pridajú v krátkom čase aj ďalšie obce, zatiaľ sú dediny v tomto dosť konzervatívne,“ uviedol pre TASR.



Plochu potrebnú na vybudovanie urnových stien si realizátor vezme od obce do dlhodobého prenájmu, konečné stanovisko dá obecné zastupiteľstvo po svojej nadchádzajúcej schôdzi.