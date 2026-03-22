SPADOL DO POTOKA: Muž v Nálepkove utrpel vážne zranenia
Autor TASR
Nálepkovo 22. marca (TASR) - Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru (OOPZ) Nálepkovo v okrese Gelnica zasahovali v sobotu (21. 3.) na Zahájnickej ceste, kde došlo k vážnemu zraneniu muža po páde do potoka. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, muž sa pri prechode cez drevenú lávku pošmykol a spadol do potoka.
Pri páde utrpel rozsiahle poranenie hlavy a silno krvácal. „Po príchode policajtov už záchranári poskytovali zranenému neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Keďže jeho stav bol kritický a rozhodovali sekundy, policajti okamžite pomáhali podľa pokynov zdravotníkov a začali s oživovaním, zatiaľ čo zdravotníci súbežne ošetrovali vážne poranenie hlavy,“ spresnila polícia. Približne po 20 minútach sa podarilo obnoviť životné funkcie zraneného a stabilizovať jeho stav.
Policajti spolu so záchranármi zabezpečili transport muža cez ťažko dostupný terén. Asistovali aj pri jeho prevoze do vrtuľníka, ktorým ho transportovali do nemocnice.
Známemu zraneného muža, ktorý bol z celej udalosti vystrašený a dezorientovaný, policajti v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi zabezpečili odvoz domov.
