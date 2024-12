SPADOL POD VLAK: Muž stratil rovnováhu a to ho stálo život

Borský Mikuláš 19. decembra (TASR) - Policajti boli v stredu (18. 12.) večer privolaní na železničnú zastávku Borský Mikuláš (okres Skalica) k 65-ročnému mužovi, ktorý ležal na koľajisku bez známok života. Utrpel viaceré zranenia, ktorým podľahol. Presné príčiny a okolnosti budú predmetom ďalšieho objasňovania. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Podľa doposiaľ zistených informácií sa potácajúci muž snažil nastúpiť do vlaku v čase, keď začal vychádzať zo zastávky. Nepodarilo sa mu otvoriť dvere, stratil rovnováhu a spadol rovno na koľajisko pod vlakovú súpravu," priblížila.



Muž utrpel poranenia viacerých oblastí celého tela, ktoré neboli zlučiteľné so životom. "Priamo vo vlaku nebola zranená žiadna osoba. Dychová skúška u vodiča bola negatívna. To, či mohol byť muž pod vplyvom alkoholu, bude zisťované pri pitve," doplnili z polície s tým, že poverený príslušník polície v Kútoch začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.