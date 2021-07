Spaľovňa odpadov rozdelila obyvateľov Šale, spisujú petície

Šaľa 9. júla (TASR) – Výstavba novej spaľovne odpadov v Šali rozdeľuje obyvateľov regiónu. Ľudia, ktorí so zámerom súkromného investora nesúhlasia, podpisujú petíciu proti výstavbe. Nedávno sa stretli aj na miestnom amfiteátri, kde vytvorili živý nápis „stop spaľovni“. Ďalší zasa organizujú petíciu, v ktorej stavbu podporujú.



Projekt spaľovne odpadov s názvom Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) pripravuje v Šali akciová spoločnosť ewia. Podľa odporcov má táto investícia viaceré vážne nedostatky. „Ide o znečistenie dioxínmi a ďalšími toxickými látkami, vysokú produkciu skleníkových plynov, ale aj zastaranú technológiu, zvýšenie dopravného zaťaženia i príliš veľkú plánovanú kapacitu. Tá by znamenala zvoz odpadu z lokalít vzdialených stovky kilometrov,“ uviedol člen petičného výboru Michal Toma, ktorý zároveň pripomenul, že investor plánuje ďalšiu spaľovňu pri neďalekej obci Selice. „Zo Šale to urobí centrum západného Slovenska pre zvoz odpadu,“ skonštatoval.



Marián Krištof z petičného výboru, ktorý výstavbu spaľovne podporuje, naopak, tvrdí, že projekt CCE Šaľa je momentálne pre región to najlepšie riešenie v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. „Poskytuje metódy nakladania s odpadom overené vo vyspelejších krajinách. Je to momentálne najlepšie riešenie, ako využiť odpad a získať z neho elektrickú energiu a teplo,“ povedal Krištof, ktorý je tiež poslancom šalianskeho mestského zastupiteľstva.



Podľa jeho slov sa v súčasnosti 60 percent odpadu zo Šale a z okolitých obcí vozí na 30 kilometrov vzdialenú skládku odpadov v Rumanovej pri Nitre. „Všetky ostatné skládky odpadov v dostupnej vzdialenosti budú onedlho zatvorené. Ak sa CCE v Šali nepostaví a skládka v Rumanovej naplní svoju kapacitu, mesto Šaľa a okolité obce reálne nebudú mať kam voziť odpad. Hovorím o perspektíve v rozmedzí dvoch až ôsmich rokov. Treba na rovinu povedať, že s projektom CCE v Šali nám vzniká možnosť vyriešiť problém s odpadom, a ešte aj získať benefity pre mesto,“ zdôraznil Krištof.



O výhodnosti projektu výstavby CCE presviedča obyvateľov regiónu aj investor, ktorý pripomína, že súčasné spaľovne sú zariadenia s uzavretým cyklom, v ktorom sa odpad spracúva v uzavretom kotle a teplo prostredníctvom pary poháňa turbínu, ktorá vyrába elektrickú energiu a teplo. „Štvorstupňová filtrácia spalín zachytáva 97 až 98 percent všetkých emisií,“ konštatuje sa v stanovisku spoločnosti ewia. Tá tiež pripomína, že vďaka moderným technológiám sa v mnohých európskych krajinách stavajú spaľovne aj v centrách veľkých miest. „Aktivisti hovoria o ,megaspaľovni', maximálna kapacita zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO) v rámci CCE Šaľa bude 100.000 ton odpadu ročne. Šalianske ZEVO by sme pokojne mohli zaradiť medzi najmenšie svojho druhu v Európe,“ uviedol investor.