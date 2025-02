Spaľovňa pri Dudinciach je podľa T. Tarabu čisté bláznovstvo

Bratislava 26. februára (TASR) - Spaľovňa pri Dudinciach je podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) čisté bláznovstvo. Neverí, že tento projekt dokáže byť úspešný. Taraba to uviedol na sociálnej sieti.







"Myslím si, že Slovensko síce bytostne potrebuje spaľovne, ktoré premenia odpad na energiu, pretože bez nich nevieme odstraňovať nielen environmentálne záťaže, nevieme vyhovieť slovenskému priemyslu, ktorý bije na poplach, že sú kvôli skládkovaniu ohrozené investície a zamestnanosť, a najmä nevieme uzavrieť skládky, ktoré ničia naše spodné vody, ale lokality pre spaľovne treba smerovať do priemyselných areálov, bývalých chemických fabrík a nie do kúpeľných miest," skonštatoval Taraba.



Košická spoločnosť Granya chce v obci Hontianske Tesáre postaviť zariadenie na dotriedenie a zhodnotenie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu a spaľovňu na nerecyklovateľný odpad. Energetické ReUse centrum - ERC v predpokladanom náklade 120 miliónov eur má vyrásť v blízkosti lokality Dvorníky na pozemkoch súkromného majiteľa. Odmietavý postoj k výstavbe viackrát okrem starostov vyjadrili aj miestni obyvatelia.



Ministerstvo zdravotníctva pre TASR uviedlo, že Štátna kúpeľná komisia v prípade navrhovanej činnosti stanovila sedem podmienok v rámci schvaľovacieho procesu EIA. Zapracované budú do záverečného stanoviska z EIA. V opačnom prípade môže kúpeľná komisia podať námietku. Podmienky majú zabezpečiť ochranu prírodných liečivých vôd v Dudinciach. Týkať sa to má aj prírodných minerálnych vôd v Santovke a Slatine vrátane zachovania kvality ovzdušia pre blízkosť Dudiniec.