Spaľovňu odpadov čaká najväčšia technologická odstávka za 20 rokov

Bratislava 2. septembra (TASR) - Bratislavskú spaľovňu odpadov vo Vlčom hrdle, po novom zariadenie na energetické využívanie odpadu (ZEVO), čaká najväčšia technologická odstávka za posledných 20 rokov. Naplánovaná je od 8. októbra do 12. decembra. Priniesť má zmeny v nakladaní s odpadom vrátane zvýšenia výroby elektriny či tepla pre obyvateľov i minimalizáciu skládkovania pri ďalších odstávkach. TASR o tom informovala Zuzana Balková z bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



Spaľovacie kotle sú totiž v prevádzke od roku 2002, fungujú nepretržite a postupne sa opotrebúvajú, preto je potrebná generálna opravu ich základných častí. "Výmena komponentov je dôležitá pre skrátenie doby technologických odstávok v nasledujúcich rokoch a taktiež zvýšenie výroby elektriny či tepla pre Bratislavčanov," skonštatoval technický riaditeľ OLO Andrej Rutkovský.



Generálna odstávka bude prebiehať v etapách. Oprava spaľovacích kotlov je naplánovaná tak, že kým jeden ostane v prevádzke, druhý bude odstavený a naopak. Zabezpečí sa tým plynulý chod zariadenia a minimalizuje potreba odvozu odpadu na skládky. Oba kotle však budú odstavené aj naraz, aby mohli byť vykonané nevyhnutné opravy ich spoločných zariadení. Tento stav by mal potrvať približne tri týždne. Zmesový komunálny odpad bude v danom čase odvážaný na skládku spoločnosti FCC Slovensko v Zohore.



V období od 5. septembra do 31. decembra nebude ZEVO, až na výnimky, preto prijímať odpad od externých zákazníkov. Pozastavené bude v tom čase aj prijímanie objednávok na veľkokapacitné kontajnery pre službu odvoz a zhodnotenie odpadu v ZEVO. Odvoz zmesového komunálneho odpadu, prevádzka zberných dvorov na Starej Ivanskej ceste a Pri Šajbách v Rači i služba OLO TAXI, budú poskytované bez obmedzení.



Bratislava patrí dlhodobo k mestám snajnižšou mierou skládkovania. Po tohtoročnej odstávke a modernizácii a ekologizácii ZEVO by mala byť potreba skládkovania odpadu v hlavnom meste znížená na nevyhnutné minimum. Má ísť o významnú investíciu do budúcnosti odpadového hospodárstva v Bratislave.



Možné využitie odpadového tepla z mestskej spaľovne, ktorú prevádzkuje OLO, spomínalo pred časom aj vedenie rezortu hospodárstva pri rokovaniach štátnej spoločnosti MH Teplárenský holding a niektorými bratislavskými mestskými časťami, ktoré menia dodávateľa tepla. Práve energia v podobe ostrej pary vypúšťaná do ovzdušia by sa mohla využiť napríklad na vykurovanie alebo na ohrev teplej vody.