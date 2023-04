Špania Dolina otvorí letnú turistickú sezónu poslednú aprílovú sobotu

Špania Dolina 23. apríla (TASR) – V poslednú aprílovú sobotu (29. 4.) obec Špania Dolina chystá tohtoročné otvorenie letnej sezóny. Návštevníkov čaká od 10.00 do 15.00 h prehliadka viacerých turistických atrakcií a historických pamiatok dediny. TASR o tom informovala destinačná koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko v Banskej Bystrici Barbora Rekšáková.



So sprievodcom, ktorý porozpráva o banskej histórii v obci a okolí, majú turisti možnosť prejsť si Banský prekop. Prechodom podzemným tunelom sa dostanú až do osady Piesky, kde sa nachádza voľne prístupná kaplnka a cintorín s liatinovými krížmi. V múzeu medi ich zasa privíta kompletná zbierka minerálov z miestnych ložísk a súčasťou bude výklad o histórii medi.



"V Kostole Premenenia Pána si môžu obzrieť barokový organ z roku 1751, ktorý postavil Martin Podkonický, jeden z najvýznamnejších organárov neskorého baroka na Slovensku. A nezabudnuteľným zážitkom bude isto aj výstup po jedinečnom krytom drevenom schodisku z námestia dediny hore ku kostolíku," uviedla OOCR.



Kto bude mať chuť, v Historickej škole profesora Jozefa Mistríka zaspomína na to, ako sa kedysi učili naši starí rodičia a vyskúša si písanie s husacím perom.



Milovníci ľudových tradícií uvidia v Klopačke expozíciu čipky a tiež špaňodolinské čipkárky priamo v akcii, v umeleckej dielničke na kolesách.