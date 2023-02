Špaňou Dolinou sa vydal fašiangový sprievod

Špania Dolina 11. februára (TASR) – Starobylou Špaňou Dolinou sa v sobotu (11. 2.) opäť po dvoch pandemických rokoch vydal sprievod zamaskovaných bursovníkov. Tradíciu pochôdzkových fašiangov po rokoch obnovila v tejto obci v kopcoch nad Banskou Bystricou skupina nadšencov z občianskeho združenia (OZ) Zvyky a tradície v roku 2014.



Ako pre TASR uviedla členka združenia Anna Šlauková, keďže v obci asi s 200 stálymi obyvateľmi nie je folklórne zázemie, fašiangový sprievod s maskami prichádzajú do dediny robiť folklórne súbory z okolia. "Najskôr to bola folklórna skupina Kýčera z Čierneho Balogu, teraz k nám chodí folklórna skupina Poničan z Poník," priblížila.



"Folkloristi prejdú so spevom niekoľko domov, od dolného konca dediny na horný. Domácim povinšujú a povykrúcajú ich. Ľudia im za to dajú výslužku. Je to podobné ako v iných dedinách," uviedla Šlauková.



Nakoniec sa domáci a návštevníci obce stretli na námestí. Ženy zo združenia ponúkali okoloidúcich pampúchmi, ktoré pripravili deň predtým. Pampúchy, klobása a slivovica boli zároveň najčastejšou ponukou obyvateľov starobylej baníckej dediny pri vítaní bursovníkov.