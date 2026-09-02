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Španiel dostal v Jánošíkových dierach epileptický záchvat

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Na snímke vozidlo HZS Foto: Horská záchranná služba

Na pomoc mu pozemne vyrazili traja profesionálni a jeden dobrovoľný zmluvný horský záchranár.

Autor TASR
Terchová 2. septembra (TASR) - Horskí záchranári z malofatranského oblastného strediska pomáhali v stredu predpoludním 18-ročnému španielskemu turistovi, ktorý počas túry v Jánošíkových dierach dostal epileptický záchvat a strácal vedomie. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti.

Mladý turista sa nachádzal na turistickom chodníku smerujúcom z Bieleho potoka na Ostrvné. Na pomoc mu pozemne vyrazili traja profesionálni a jeden dobrovoľný zmluvný horský záchranár z Oblastného strediska HZS Malá Fatra.

Záchranári turistu, ktorý bol už pri vedomí, vyšetrili, podali mu medikamentóznu liečbu a v stabilizovanom stave ho previezli terénnym vozidlom k miestnemu hotelu, kde si ho do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ priblížila zásah HZS.


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