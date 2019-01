Španielska fotografka vystavuje v Bratislave ženskú erotiku

Sú to zábery s príchuťou dávnej minulosti, spomienka na prvé erotické fotografie z konca 19. a začiatku 20. storočia.

Bratislava 10. januára (TASR) – Španielska autorka Maria del Mal Agüera Llinás má v Stredoeurópskom dome fotografie (SEDF) v Bratislave slovenskú výstavnú premiéru s názvom Vizionárky/Visionaries.



"Je to ďalšie predstavenie tvorby s podporou španielskej ambasády. Zároveň je to pokračovanie dlhodobej dobrej spolupráce v prezentácii fotografov rôzneho veku z ich krajiny," povedal na stredajšom (9.1.) otvorení výstavy Václav Macek zo SEDF, ktorý predstavil diela prítomnej 40-ročnej autorky.



"Je to ďalšie predstavenie tvorby s podporou španielskej ambasády. Zároveň je to pokračovanie dlhodobej dobrej spolupráce v prezentácii fotografov rôzneho veku z ich krajiny," povedal na stredajšom (9.1.) otvorení výstavy Václav Macek zo SEDF, ktorý predstavil diela prítomnej 40-ročnej autorky.

Sú to zábery s príchuťou dávnej minulosti, spomienka na prvé erotické fotografie z konca 19. a začiatku 20. storočia. Javiská by mohli byť fotografickými štúdiami, ktoré vtedy vznikali v Londýne alebo Paríži. Závesy, stĺpy, vázy ba dokonca aj nábytok vyzerajú starobylé. Okolo modeliek sa vznáša obláčik nehmatateľnej chiméry, ktorú nepochybne spôsobila textúra fotografií a dôvtipné farby, ktoré autorka podriaďuje svojej vôli. Zrazu však zbadáme obal od fastfoodu, slúchadlá, kolieskové korčule a iné prvky každodenného života. Veci, ktoré absolútne nezapadajú do premyslenej kompozície. A práve to diváka zneistí, núti ho upnúť sa na fotografiu a pozrieť si ju znova, aby objavil nový pohľad na známu tému.



"Autorka nevyzýva zamýšľať sa nad vážnymi témami a ani to nie je potrebné. Divákovi lichotí. Pozná pravidlá hry a kombinuje ich s dávkou samopašnej súčasnosti, ľahkomyseľnej sugescie. Mieša drobnosti každodenného života s rovesníčkami, ochutené o svoje poznatky dejín umenia. Výsledok je šťavnatý, podmanivý, zlomyseľne naivný. Divák z výstavy odchádza uvoľnený, ako keď zatvorí album so starými fotografiami," konštatoval Macek.



Sara a žuvačka, Magdaléna a prenosný počítač, Martina a CD prehrávač, Joanna a digitálne hodinky, Carol a energetický nápoj, Elena a šišky, Mar a slúchadlá, Isabel a kmeňové tetovanie i ďalšie inscenované fotografie tvoria uvedený cyklus erotických fotografií súčasných žien v štýle spred vyše 100 rokov.



Maria del Mar Agüera Llinás sa narodila v Inke v strede Malorky na Baleárskych ostrovoch. Vyštudovala výtvarné umenie na barcelonskej univerzite a tam zistila, že svoje myšlienky dokáže najlepšie vyjadriť fotografiou. Na jej záberoch sú scény, kde reprodukuje fantázie vymyslené počas bezsenných nocí, ktoré sa jej zmocnia až kým ich nepretaví do fotografie. Tematika sa opakuje tak, ako niektoré jej sny a nočné mory: odvážne ženy a bizarné situácie. Svoje diela vystavovala v Barcelone, Bologni, Aténach a inde. V Bratislave budú do 24. februára.